Renault bouwt miljoenste EV in Frankrijk

De productie van één miljoen elektrische auto's in Frankrijk is het resultaat van een tijdige en consistente strategie. Sinds 2010 investeert Renault Group doelgericht in elektrische mobiliteit, onder meer met modellen zoals Renault Zoe E-Tech electric en Renault Kangoo E-Tech electric. Ook lichte bedrijfsauto's maken deel uit van het aanbod, zoals Renault Trafic E-Tech electric en Renault Master E-Tech electric.

Door de ontwikkeling en productie in Frankrijk te verankeren, laat Renault Group zien dat elektrische auto's lokaal concurrerend en breed toegankelijk kunnen zijn. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in kennisontwikkeling: 53.000 medewerkers zijn opgeleid in nieuwe domeinen zoals batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie en circulaire economie.

Symbool van transformatie

In Douai en Maubeuge produceerde de industriële hub Electricity inmiddels 600.000 elektrische auto's. In vijf jaar groeide deze hub uit tot een van de belangrijkste productiecentra voor elektrische Renaults in Europa. Een belangrijk model binnen deze ontwikkeling is de Renault 5 E-Tech electric. Eind 2025 werd de grens van 100.000 geproduceerde exemplaren bereikt. In 2026 groeit dit aantal verder door richting 200.000 exemplaren sinds introductie.

Het elektrische avontuur in Maubeuge begon in 2011 met de Kangoo Z.E.; tegenwoordig produceert de fabriek ook de elektrische Renault 4 E-Tech electric, marktleider in zijn segment in Frankrijk. De elektrificatie zorgt ook voor een positieve sociale dynamiek: tussen 2022 en 2025 zijn er 700 vaste banen gecreëerd, bovenop de 300 extra functies waarvoor momenteel personeel wordt geworven (met het oog op 2027) om de snel groeiende bedrijvigheid te ondersteunen.

In Douai heeft deze versnelling geleid tot de start van een nachtploeg (halftijds) en de aanstelling van 550 tijdelijke krachten sinds afgelopen oktober. Komende september zal de productielocatie het tempo verder opvoeren om aan de toenemende commerciële vraag te voldoen. Daarnaast ontwikkelt Electricity zich tot een multi-brand hub. Naast Renault en Alpine produceren de fabrieken ook auto's voor Nissan en Mitsubishi. In de toekomst komt daar productie voor Ford bij.

Industriële transitie en economische impact

De productie van elektrische auto's in Frankrijk heeft een directe economische impact. Renault Group biedt werk aan bijna 39.000 mensen in Frankrijk en ondersteunt circa 35.000 indirecte banen binnen de toeleveringsketen. De strategische focus ligt op lokale ontwikkeling en productie. Hierdoor blijven cruciale kennis en vaardigheden behouden. Tegelijkertijd worden kosten beheerst en innovaties sneller toegepast. Voor consumenten bieden elektrische auto's bovendien praktische voordelen. Ze zijn minder afhankelijk van brandstofprijzen en kunnen thuis worden opgeladen. Dit resulteert in lagere gebruikskosten, bijvoorbeeld minder dan € 3,- per 100 kilometer.