Renault maakt V2G mogelijk

Nederland heeft de hoogste dichtheid aan zonnepanelen in Europa. Hierdoor ontstaan steeds vaker pieken in de beschikbaarheid van goedkope hernieuwbare elektriciteit. De snelle groei van duurzame energie - met name zonne-energie - zorgt echter ook voor toenemende disbalans tussen vraag en aanbod. Tijdens perioden van overschot dalen de elektriciteitsprijzen sterk, terwijl piekmomenten het net juist steeds meer onder druk zetten, met netcongestie in veel regio's als gevolg. Het aanpakken van deze uitdagingen vraagt om een combinatie van maatregelen, variërend van netverzwaring tot slimmer energiegebruik.

Vehicle-to-Grid-technologie is één van deze maatregelen. Door elektrische voertuigen niet alleen slim te laten laden, maar ook elektriciteit terug te laten leveren aan het net, helpt V2G vraag en aanbod beter in balans te brengen. Daarmee draagt het, naast andere oplossingen, bij aan een stabieler energiesysteem, terwijl EV-rijders kunnen profiteren van dynamische energieprijzen. Voertuigen worden geladen wanneer er een overvloed aan duurzame energie op het net is en de elektriciteitsprijzen lager zijn, waardoor consumenten aanzienlijk kunnen besparen. Teruglevering aan het net gebeurt op momenten dat de vraag en de elektriciteitsprijzen hoog zijn, waardoor de auto's helpen de druk op het net te verlichten.

Renault Group is een pionier op het gebied van elektrische mobiliteit en werkt sinds 2016 aan V2G-technologie. Na de succesvolle introductie van de V2G-deelautodienst in Utrecht en Eindhoven in 2025, maken Renault Group en We Drive Solar deze dienstverlening nu als eerste beschikbaar voor particuliere klanten.

Voor klanten die van de V2G-service gebruik willen maken, zijn de volgende onderdelen vereist: