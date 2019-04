Renault introduceert EZ-FLEX

17 april 2019 | Renault introduceert de EZ-FLEX: een compact en wendbaar voertuig dat ontwikkeld is om eenvoudig door druk stadsverkeer te manoeuvreren. Het model biedt een slimme combinatie van formaat en inhoud, gezien zijn lengte van 3,86 meter, breedte van 1,65 meter, hoogte van 1,88 meter en laadruimte van 3m3. Dit is mede bereikt door de compacte cockpit, die desondanks alle eigenschappen van een volwaardige bedrijfswagen zou bieden. De draaicirkel van slechts 4,5 meter maakt manoeuvreren in stedelijke smalle straten extra eenvoudig.

Het voertuig is volledig ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van koeriersdiensten. Het biedt een brede toegang tot de bestuurderspositie voor gemakkelijk in- en uitstappen, een goed afleesbaar instrumentarium met de belangrijkste rij-informatie, goed zicht op voetgangers en fietsers rond het voertuig en eenvoudige bedieningselementen. De interactie tussen mens en machine wordt mogelijk gemaakt door een smartphone-app waarmee services en voertuigfuncties kunnen worden gekoppeld aan de activiteiten van de gebruikers.

Het achterin in- en uitladen is extra eenvoudig dankzij de lage tildrempel van 760 mm en openingen die eenvoudige toegang tot het volledige laadoppervlak mogelijk maken. Het voertuig is ook ontworpen voor een grote diversiteit aan inbouwmogelijkheden. Deze configuraties zijn aanpasbaar en ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van professionals aan wie het voertuig wordt uitgeleend.

De volledig elektrisch aangedreven EZ-FLEX heeft een actieradius van 100 kilometer, waarmee die ruimschoots voldoet aan de behoeften van stedelijke distributie, waarbij gemiddeld 50 kilometer per dag gereden wordt.

Twaalf exemplaren van de Renault EZ-FLEX worden uitgeleend aan diverse bedrijven en gemeenten in Europa. Het experiment zal naar verwachting twee jaar duren.

Het voertuig is voorzien van sensoren om het gebruik goed in kaart te brengen. De gebruikers kunnen feedback geven op de verzamelde informatie. Er worden ook verschillende soorten gegevens verzameld, zoals locatie, kilometerstand, bereik, het gebruik van de laadopeningen, snelheid en het aantal stops. Deze gegevens worden vervolgens via het connected voertuigsysteem gedeeld, in realtime of eenmaal per dag, om het daadwerkelijke gebruik te analyseren. De gegenereerde data, aangevuld met de feedback van de gebruikers, stelt Renault in staat om voertuigen te ontwerpen die nog beter inspelen op de ontwikkelingen van stedelijke logistiek.

Het doel is om het voertuig en de bijbehorende diensten onder realistische omstandigheden te laten testen door de gebruikers in het ecosysteem, om uiteindelijk een gedeelde visie te ontwikkelen ten aanzien van stedelijke distributie van goederen. Met dit experiment start Renault een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van toekomstige innovaties. Deze onconventionele benadering is een doorbraak in de auto-industrie en komt dicht in de buurt van succesvolle praktijken in andere sectoren.

Door de toenemende urbanisatie woont 60% van de wereldwijde bevolking tegen 2030 in steden, is de verwachting. Daarmee start ook een nieuw tijdperk als het gaat om distributie van goederen. Snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij steeds belangrijkere thema's voor consumenten, vooral in een tijdperk waarin het aantal online aankopen substantieel toeneemt. De sterke vraag naar snellere en nauwkeuriger te bepalen levertijden gaan gepaard met steeds strengere beperkingen in stadscentra.