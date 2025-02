Renault introduceert Estafette, Goelette en Trafic

Als vierde generatie van dit type voertuig opent de Trafic een nieuw hoofdstuk in een succesverhaal dat begon in 1980. Sinds de introductie van de eerste generatie zijn er al meer dan 2,5 miljoen exemplaren geproduceerd en de populariteit van het model blijft onverminderd groot.

De nieuwe, volledig elektrische Trafic E-Tech electric heeft eigentijdse proporties en een 'one-box design' voor een strakke en dynamische uitstraling. De korte overhang aan de voorzijde en de verlengde wielbasis maximaliseren de binnenruimte. Tegelijkertijd is zijn draaicirkel vergelijkbaar met die van een Renault Clio. Tevens heeft deze LCV met zijn hoogte van minder dan 1,90 meter toegang tot veel ondergrondse parkeergarages.

Het exterieur weerspiegelt de nieuwe designtaal van Renault, met vloeiende en gestructureerde lijnen. Het centrale designelement aan de voorzijde benadrukt zijn karakter, met een horizontale LED-strip en kenmerkende LED-dagrijverlichting. Het verlichte Renault logo in het midden van de strip springt daarbij extra in het oog. Van opzij gezien versterkt de oplopende taillelijn het gevoel van dynamiek, met een visueel effect dat zelfs bij stilstand beweging en energie suggereert.

De achterzijde kenmerkt zich door een hoge carrosserielijn, sterk gevormde asymmetrische achterportieren en een spoiler met luchtgeleiders om de aerodynamica te optimaliseren. De achterlichten hebben een unieke lichtsignatuur met een onderscheidend 3D-design. De solide bouwkwaliteit voor intensief dagelijks gebruik komt onder andere tot uiting in de zwarte carrosseriebescherming, de voor- en achterbumper en onderste portiersecties.

Goelette

De Goelette is een bedrijfswagen van Renault die vanaf 1956 voor een periode van tien jaar op de weg te zien was. Hij was stevig, robuust en eenvoudig in te richten, waarmee hij in zijn tijd uitgroeide tot een van de populairste modellen voor wagenparken en kleine ondernemers met specifieke behoeften. De nieuwe Goelette E-Tech electric is ontworpen om te voldoen aan sterk uiteenlopende behoeften en wordt leverbaar in drie uitvoeringen: als chassis-cabine, met een gesloten laadbox en als kipper.

Dankzij de modulaire architectuur van deze nieuwe generatie bedrijfswagens is de Goelette E-Tech electric in balans, met een voorzijde die tot aan de B-stijl dezelfde proporties heeft als de Trafic. Het achterste deel is bewust open gelaten en bevat geen vaste uitrusting, waardoor het vrijwel onbeperkt kan worden aangepast. De structurele componenten maken het mogelijk om een gesloten opbouw of andere configuraties te installeren, afgestemd op de specifieke wensen van klanten.

Estafette

De nieuwe Estafette E-Tech electric is een moderne interpretatie van de iconische bestelwagen van Renault uit de jaren zestig. Het ontwerp is geïnspireerd op dat van de Estafette Concept die in september 2024 werd gepresenteerd. Met een lengte van 5,27 meter en een breedte van 1,92 meter betreft het een compacte en wendbare bedrijfswagen die bedoeld is voor gebruik in stedelijk gebied.

Met zijn hoogte van 2,60 meter biedt de nieuwe Estafette E-Tech electric veel binnenruimte, waarin zelfs personen tot 1,90 meter lang zich vrij zouden kunnen bewegen tussen de cabine en laadruimte. Het exterieurontwerp wordt gekenmerkt door een grote, driedelige panoramische voorruit voor optimaal zicht, meer veiligheid en extra comfort. De voorzijde heeft een opvallende lichtsignatuur met een doorlopende lichtstrip en uitgelijnde dagrijverlichting.

De Renault Estafette E-Tech electric is speciaal ontwikkeld voor zakelijk gebruik in stedelijke gebieden en bevat slimme functies, zoals een schuifdeur met een onzichtbaar geïntegreerde rail voor een soepele opening. Aan weerszijden zorgen treeplanken voor een eenvoudige in- en uitstap. Ook ergonomisch is de roldeur aan de achterzijde, met een roestvrijstalen opstap die de uitstraling benadrukt. Door de zwarte carrosseriebescherming aan de boven- en onderzijde oogt de bedrijfswagen minder hoog, terwijl die een vleugje dynamiek toevoegt aan het eigentijdse ontwerp. Deze zwarte accenten versterken ook de solide bouwkwaliteit en bieden de nodige bescherming bij intensief stedelijk gebruik.

De drie nieuwe elektrische bedrijfswagens van Renault zullen worden geproduceerd in de fabriek in Sandouville in Frankrijk en komen vanaf 2026 op de markt. Meer informatie volgt in de komende maanden.