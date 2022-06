Renault introduceert E-Tech uitvoering

De E-Tech engineered uitvoering deelt de eigenschappen en voorzieningen van de R.S. Line en is voorzien van een nieuwe frisse aankleding met sportieve kleuren en materialen. De E-Tech engineered uitvoering wordt in Nederland ook aangeboden op de Eâ€'Tech hybrid en E-Tech Plug-in hybrid modellen Arkana, Megane Estate, Clio en Captur. De prijzen volgen in een later stadium.

Het exterieurdesign van de E-Tech engineered uitvoering valt op door de warm titanium accenten op onder meer de voorbumper met F1 blade. Een ander onderscheidend detail is het ruitvormige logo van het merk en de modelletters in glanzend zwart op de voor- en achterzijde van de auto. De algehele uitstraling wordt afgemaakt door de nieuwe E-Tech Hybrid- of Plug-in Hybrid-badge op de achterklep die alle (deels) elektrische modellen van Renault met elkaar 'verbinden'. Een laatste kenmerk is de grafische 'handtekening' op het bestuurdersportier. De modellen zijn verkrijgbaar in verschillende carrosseriekleuren.

Binnenin straalt de E-Tech engineered uitvoering eveneens een gevoel van visuele eenheid en karakter uit dankzij de warm titanium stiksels op de bekleding en de decoratieve goudkleurige accenten op het dashboard en de ventilatieopeningen. De E-Tech-signatuur onderstreept door de letter 'E' op het stuurwiel.