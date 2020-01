Renault introduceert Clio en Captur hybrid

9 januari 2020 | Op het Autosalon van Brussel beleven de Renault Clio E-TECH 140 en de Captur E-TECH Plug-in 1601 hun wereldpremière. Het betreft een 'full hybrid' versie van de Clio en een plug-in hybrideversie van de Captur. De line-up wordt binnenkort uitgebreid met de Renault Megane E-TECH Plug-in. De E-TECH aandrijflijnen zijn vanaf aan blanco vel papier nieuw ontwikkeld. Het gaat hier dus niet om reeds bestaande verbrandingsmotoren die geschikt zijn gemaakt voor elektrificatie.

De nieuwe Clio E-TECH kan tot 80% van de rijtijd volledig elektrisch rijden. Hiermee bespaart de bestuurder volgens Renault tot 40% van de brandstof in vergelijking tot een verbrandingsmotor in stadsverkeer. De nieuwe Captur E-TECH heeft een volledig elektrische actieradius van 50 kilometer en een elektrische topsnelheid van 135 km/u (WLTP, gemiddeld). De actieradius in stadsverkeer is 65 km/u (WLTP).

De brandstofmotor wordt bijgestaan door twee elektromotoren, waarvan één fungeert als High-Voltage Starter Generator (HSG), en een transmissie zonder koppeling. De batterijcapaciteit is afhankelijk van het type aandrijving. De Clio E-TECH heeft een 1,2 kWh-batterij (230V) waarmee tot 80% van de ritten in stedelijk gebied 100% elektrisch kan worden afgelegd en waarmee dus een aanzienlijke besparing van brandstofverbruik en CO2-uitstoot mogelijk is. De Captur E-TECH Plug-in heeft een 9,8 kWh-batterij (400V) waarmee in stedelijk gebied een 100% elektrische actieradius tot 65 kilometer mogelijk is. Met de hybride-aandrijving in de Clio E-TECH met 103 kW (140 pk) is de acceleratie van 80 naar 120 km/u in 6,9 seconden voltooid. Ondanks de toevoeging van alle hybridecomponenten weegt de Clio E-TECH slechts 10 kg meer dan de Clio dCi 115, terwijl de gemiddelde CO2-uitstoot (WLTP) minder dan 100 g/km2 bedraagt.

De E-TECH uitvoering van de Renault Clio is te herkennen aan de E-TECH logo's op de B-stijl en de kofferklep. Er is ook een 'Hybrid Blue'-optiepakket beschikbaar om het in- en exterieur te personaliseren. Het interieur wordt gekenmerkt door de 'Smart Cockpit' met een 7 inch TFT-instrumentencluster en het nieuwe Renault EASY LINK infotainmentscherm met een 7 inch (horizontaal) of 9,3 inch (verticaal) beeldscherm. Op de digitale schermen zijn bovendien afbeeldingen en animaties te zien die specifiek voor de hybrideversie ontwikkeld zijn, zoals de laadstatus van de batterij tijdens rijden of opladen. Verder is de transmissiehendel voorzien van een 'E-TECH' logo en de schakelaar van het start-stopsysteem vervangen door een EV-knop waarmee de volledig elektrische rijmodus kan worden ingeschakeld (bij voldoende batterijlading).

De Captur E-TECH Plug-in heeft een systeemvermogen van 118 kW (160 pk) en een batterijcapaciteit van 9,8 kWh (400V). Daarmee is een volledig elektrische actieradius in de gecombineerde WLTP-cyclus van 50 kilometer haalbaar met een topsnelheid van 135 km/u. In stadsverkeer (WLTP City) is een elektrisch bereik van 65 kilometer mogelijk. Het verwachte brandstofverbruik van de Renault Captur E-TECH Plug-in komt uit op 1,5 l/100 km volgens de gecombineerde WLTP-cyclus, met een verwachte CO2-emissie van 32 g/km.

De E-TECH Plug-in uitvoering van de Captur is te herkennen aan de E-TECH logo's op de B-stijl en de kofferklep. De tankklep zit aan de linkerkant van de auto en de laadaansluiting rechts. Bij een aangesloten laadkabel geven verschillende kleuren informatie over de laadstatus: blauw (batterij wordt geladen), groen (batterij is volgeladen), oranje (wachtend), rood (batterij wordt niet geladen).

De zitruimte in de Captur E-TECH Plug-in is ongewijzigd ten opzichte van de reguliere Captur en de achterbank is onveranderd verschuifbaar over een lengte van 16 centimeter. Onder de laadvloer is ruimte om laadkabels op de bergen.

Net als bij de Clio E-TECH wordt het interieur gekenmerkt door de 'Smart Cockpit' met onderscheidende details en een 'E-TECH' logo op de transmissiehendel. De schakelaar van het start-stopsysteem is vervangen door een EV-knop waarmee de volledig elektrische rijmodus PURE kan worden ingeschakeld (bij voldoende batterijlading). De elektronisch gestuurde 'e-shifter' versnellingspook biedt ook een B-stand (Brake) het maximale uit het regeneratieve remsysteem te halen.

Vanaf het derde uitrustingsniveau komt de Captur E-TECH Plug-in met het grootste oppervlak van digitale schermen in deze klasse: een 10 inch TFT-cluster ter vervanging van de klassieke, analoge tellers en een 9,3 inch beeldscherm van het Renault EASY LINK multimediasysteem. Op de beeldschermen kan verschillende informatie getoond worden over het hybridesysteem, zoals de batterijlading, laadtijd, energiestromen en terugwinning van energie.

Met behulp van verschillende kleuren wordt aangegeven in welke rijmodus het aandrijfsysteem zich bevindt: groen in de volledig elektrische modus en bijvoorbeeld blauw tijdens het regenereren van energie. Alle informatie over energieverbruik is ook beschikbaar via het multimediascherm.