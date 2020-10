Renault introduceert 3 nieuwe e-tech hybridemodellen

15 oktober 2020 | Met de ARKANA E-TECH Hybrid, CAPTUR E-TECH Hybrid en MEGANE Hatchback E-TECH Plug-in Hybrid breidt Renault het aanbod van hybridemodellen uit. De introductie van het 12-volt micro-hybride start-stopsysteem voor de ARKANA en CAPTUR completeert het motorengamma, dat alle mogelijke niveaus van elektrificatie biedt en voldoet aan uiteenlopende behoeften, terwijl de auto's bereikbaar zijn voor een uiteenlopend publiek.

De E-TECH Hybrid technologie is ontwikkeld en gepatenteerd door Renault. De technologie combineert twee elektromotoren, een transmissie zonder koppeling en een verbrandingsmotor. De batterij in de E-TECH Plug-in Hybrid heeft een relatief grotere capaciteit, zodat de auto in de dagelijkse praktijk veel grotere afstanden geheel elektrisch kan rijden.

Met de hybridetechniek van Renault is het in theorie mogelijk om tot 80% van de ritten in de stad elektrisch af te leggen en tot wel 40% minder brandstof te verbruiken met de E-TECH Hybrid motoren. Ook is het in theorie mogelijk om tot 65 kilometer in stadverkeer puur elektrisch te rijden en buiten de stad te genieten van elektrisch rijden met snelheden tot 135 km/u met de E-TECH Plug-in Hybrid aandrijflijn. De E-TECH aandrijftechnologie biedt alle voordelen van elektrische aandrijving: geluidloos starten en het regenereren van energie en het vullen van de batterij bij vertragen en remmen.

Renault breidt het aanbod in Europa verder uit met een nieuw voertuigconcept: de SUV coupé. De Renault ARKANA combineert een hoge rijpositie met veel technologie en ruimte voor zowel het gezin als bagage. De ARKANA is er als hybride met een 103 kW (140 pk) sterke E-TECH Hybrid aandrijflijn en een 1,2 kWh (230 volt) batterij. De motorvarianten 1.3 TCe 140 en 1.3 TCe 160 zijn voorzien van een 12-volt micro-hybride start-stopsysteem.

De Renault CAPTUR is er nu ook als E-TECH Hybrid, als aanvulling op de E-TECH Plug-in Hybrid. De motor in de CAPTUR E-TECH Hybrid wordt ondersteund door een 1,2 kWh batterij voor alerte reacties op het gaspedaal. Het gecombineerde vermogen bedraagt 103 kW (140 pk). De CAPTUR met 1.3 TCe benzinemotor is voortaan ook leverbaar met een 12-volt micro-hybride start-stopsysteem. Daarmee biedt de Renault CAPTUR het compleetste aanbod van geëlektrificeerde versies in zijn segment.

Verder is de CAPTUR nu ook leverbaar als sportieve R.S. Line. Die is voorzien van speciale badges, nieuw ontworpen bumpers, een F1-voorspoiler en exclusieve lichtmetalen wielen. Het interieur is voorzien van zwarte hemelbekleding, speciale bekleding, rood stikwerk op het stuurwiel, carbon-look decoraties en aluminium deurhendels. Deze topversie belooft een sportieve sfeer in het interieur, ongeacht de gekozen motorvariant.

De MEGANE Hatchback heeft een facelift ondergaan waarbij ook het interieur is gemoderniseerd en ergonomisch verbeterd. Het model is voorzien van de laatste technologie op het gebied van connectiviteit, multimedia en rijassistentie. Tegelijkertijd introduceert Renault, na de MEGANE Estate, nu ook de MEGANE Hatchback met de E-TECH Plug-in Hybrid aandrijflijn. Met een vermogen van 118 kW (160 pk) en een 9,8 kWh batterij (400 volt) laat de nieuwe Renault MEGANE Hatchback E-TECH Plug-in Hybrid een theoretische elektrische actieradius van 50 kilometer (WLTP) noteren en 65 kilometer in stadsverkeer (WLTP City).

De Renault ARKANA E-TECH Hybrid, CAPTUR E-TECH Hybrid en MEGANE Hatchback E-TECH Hybrid komen in de loop van volgend jaar op de markt.

