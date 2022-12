Renault integreert Waze

Dankzij de integratie van Waze in het multimediasysteem van Renault zijn alle navigatiefuncties direct toegankelijk via de verticale 12-inch touchscreen. Zonder een smartphone te hoeven gebruiken, profiteren bestuurders van actuele verkeersinformatie, favoriete routes en opgeslagen bestemmingen op het centrale beeldscherm. Tijdens het gebruik van Waze blijven andere voertuigfuncties toegankelijk, evenals de muziek die in de auto wordt afgespeeld. De bestuurder hoeft zich geen zorgen te maken over de smartphone of usb-kabel.

Klanten kunnen de Waze-app voor het OpenR Link-multimediasysteem downloaden en installeren. Dat kan rechtstreeks vanuit Google Play via de OpenR Link-interface in de auto, of via de MyRenault-app op een smartphone, waarna eenvoudig een nieuw Waze-account kan worden aangemaakt of een bestaand account is te gebruiken. Bovendien is het installeren en gebruiken van Waze altijd gratis.

"Naarmate er steeds meer Waze-gebruikers gebruik maken van in-car platforms en deze technologie zich verder blijft evolueren, is het belangrijk dat wij hen de beste rijervaringen bieden. Daarom zijn we blij en trots om onze samenwerking met Renault aan te kondigen. De integratie van Waze met real-time routes, navigatie en waarschuwingen in het multimediasysteem van de volgende generatie Renault modellen zorgt voor een soepelere en meer gestroomlijnde rijervaring. We kijken ernaar uit om deze nieuwe ervaring in 2023 naar zoveel mogelijk gebruikers over de hele wereld te brengen", stelt Aron Di Castro, Director of Marketing and Partnerships bij Waze