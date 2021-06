Renault en Plug Power lanceren HYVIA

3 juni 2021 | Renault en Plug Power Inc, een bedrijf in kant-en-klare waterstofoplossingen, lanceren vandaag HYVIA, zoals ze gezamenlijk aankondigden op 12 januari 2021. Beide partners hebben evenveel aandelen in de joint venture. Deze wordt geleid door David Holderbach, die meer dan twintig jaar ervaring heeft in strategische productfuncties en internationale verkoop bij Renault Group.

De naam HYVIA is een samentrekking van 'HY' voor waterstof en het Latijnse woord 'VIA' voor weg, die de ambitie belichaamt om een nieuwe weg naar koolstofarme mobiliteit te openen. Lichte bedrijfsvoertuigen vereisen voor sommige toepassingen een groter rijbereik en een snellere bevoorrading, laad- en volumevereisten, waarvoor waterstof een mogelijke energieoplossing is.

De activiteiten van HYVIA zullen in Frankrijk plaatsvinden:

Om de synergieën te optimaliseren, zullen de maatschappelijke zetel van de joint venture en de R&D-teams gevestigd zijn in Villiers-Saint-Frédéric, met het ontwerp- en ontwikkelingscentrum van bedrijfsvoertuigen voor Renault Group.

De proces-, productie- en logistiekteams zullen in het kader van het Re-Factory-project in Flins gevestigd zijn om vanaf eind 2021 de assemblage van brandstofcellen en laadstations op te starten.

De eerste voertuigen, gebaseerd op de Renault Master, worden geproduceerd in de fabriek van Batilly.

De integratie van brandstofcellen zal steunen op de expertise van PVI, sinds 2017 een dochteronderneming van Renault Group, gevestigd in Gretz-Armainvilliers.

Als aanvulling op het elektrische aanbod maakt de waterstoftechnologie van HYVIA een groot rijbereik tot 500 kilometer en een snelle oplaadtijd van 3 minuten mogelijk. Twee voordelen die bijzonder geschikt zijn voor bepaalde professionele toepassingen van lichte bedrijfsvoertuigen en voor de wettelijke uitdagingen van stadscentra op het gebied van koolstofneutraliteit. Drie uitvoeringen gebaseerd op de Renault Master worden verkocht in Europa vanaf eind 2021, aangevuld met een aanbod van laadstations en koolstofarme waterstofstations:

Goederenvervoer: uitvoering Bestelwagen en uitvoering Chassis-cabine groot volume.

Personenvervoer: uitvoering City bus.

"Als pionier op het gebied van nieuwe energiebronnen en Europees marktleider op het gebied van elektrische bedrijfsvoertuigen streeft Renault Group in Europa zijn doelstelling na om tegen 2030 met de oprichting van HYVIA de groenste mix op de markt te zijn. Deze joint venture integreert op unieke wijze het hele ecosysteem van de waterstofmobiliteit, het voertuig, de infrastructuur en de kant-en-klare diensten voor de klanten. Dankzij de ontwikkeling van deze technologie kunnen we ons industriële apparaat versterken en in Frankrijk nieuwe activiteiten introduceren die waarde genereren in dit veelbelovende segment", aldus Luca de Meo, CEO van Renault Group.

"Plug Power, wereldwijd marktleider op het gebied van oplossingen voor het waterstofecosysteem, verkocht meer dan 40.000 brandstofcelsystemen en ontwierp en plaatste al 110 laadstations om meer dan 40 ton waterstof per dag te leveren. Plug Power is bovendien marktleider op het gebied van technologische oplossingen voor de productie van groene waterstof op basis van elektrolyse. Met HYVIA ondersteunen wij de waterstofmobiliteit in Frankrijk en Europa.",aldus Andrew Marsh, CEO van Plug Power.

"Renault is sinds 2014 een pionier op het gebied van waterstof met meer dan honderd lichte bedrijfsvoertuigen op de weg. HYVIA opent een nieuwe weg naar een koolstofarme mobiliteit in samenwerking met Plug Power om complete waterstofoplossingen aan te bieden. HYVIA steunt op de expertise van Renault Group en Plug Power om tegen 2030 een marktaandeel van meer dan 30% te veroveren in het segment van de lichte bedrijfsvoertuigen op waterstof in Europa", aldus David Holderbach, CEO van HYVIA.

