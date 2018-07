Renault en Parijs delen visie op mobiliteit

4 juli 2018 | Het stadsbestuur van Parijs en Groupe Renault willen hun kennis en vaardigheden met elkaar delen om elektrische mobiliteit voor inwoners en bezoekers van Parijs en Ile-de-France te ontwikkelen. Deze nieuwe benadering van een metropool en Europa's grootste fabrikant van elektrische auto's getuigt van een gedeelde visie op de toekomst van mobiliteit, die staat voor uitdagingen als klimaatverandering, volksgezondheid, reisgemak, toegankelijkheid en kosten-baten.

De samenwerking leidt tot acties voor de korte, middellange en lange termijn om de ontwikkeling en gebruik van verbonden, autonome, elektrisch aangedreven voertuigen te stimuleren.

Als eerste stap biedt Groupe Renault vanaf september 2018 op commerciële basis elektrische mobiliteit aan inwoners en bezoekers van Parijs en Ile-de-France:

Voertuigen van Groupe Renault, met chauffeur en via mobiliteitsdienst Marcel.

Delen van elektrische voertuigen zonder tussenkomst van derden of stations, die 24/7 toegankelijk zijn.

Delen van elektrische voertuigen zonder tussenkomst van derden, voor langere routes en toegankelijk van het terrein van Renault of zijn partners.

Het aanbod omvat de volledig elektrische voertuigen van Groupe Renault: de ZOE, Twizy, Kangoo Z.E. en Master Z.E. Tegen het einde van 2019 is een vloot van tweeduizend elektrische voertuigen beschikbaar.

In een volgende fase willen het stadsbestuur van Parijs en Groupe Renault een open werkgroep starten, waarin grote steden en bedrijven wereldwijd deelnemen. Het doel ervan is om samen te denken over wijzigen van mobiliteit en de integratie ervan in de stad. Dit initiatief voor duurzame mobiliteit biedt ruimte voor dialoog, brengt expertise bij elkaar, maakt experimenten mogelijk en versnelt de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsdiensten, zodat die voldoen aan de behoeften en verwachtingen van stadsbewoners.

De werkgroep zal vooral van de expertise van het C40-netwerk gebruikmaken. Dat netwerk verenigt zo'n honderd steden over de gehele wereld en wordt voorgezeten door Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs.