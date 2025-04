Renault en Jean-Michel Jarre zetten samenwerking voort

Jean-Michel Jarre is een iconisch artiest en componist, geluidstechnicus en pionier in elektronische muziek. Zijn expertise op het gebied van elektro-akoestisch onderzoek en muzikale creativiteit wordt gebruikt door Renault. In samenwerking met de UX/UI-design- en engineeringteams van het Technocentre, evenals met IRCAM, audiospecialisten en andere partners, zal Jean-Michel Jarre zowel audiosystemen ontwerpen als nieuwe geluiden ontwikkelen.

In de eerste fase van de samenwerking werd een eigen geluidssignatuur voor Renault ontwikkeld. Daarbij hoorden onder meer geluidswerelden aan boord die passen bij specifieke muziekstijlen, een welkomstgeluid bij het instappen en een VSP (Vehicle Sound for Pedestrians). Die laatste is bedoeld voor E-Tech electric modellen (zoals de Scenic, Megane en Renault 5) en E-Tech full hybrid modellen (zoals de Rafale, Austral en Symbioz) en klinkt bij snelheden onder 30 km/u om voetgangers te waarschuwen. Het welkomstgeluid is beschikbaar in drie varianten, waaronder één voor esprit Alpine modellen en één 'Iconic'-versie voor de nieuwe Renault 5 en Renault 4 E-Tech electric. De VSP, die in samenwerking met IRCAM werd ontwikkeld, is zorgvuldig samengesteld op basis van diepgaand onderzoek. Het resultaat is een herkenbaar geluid dat niet alleen past bij het merk Renault, maar ook symbool staat voor een respectvolle benadering van mobiliteit binnen het stedelijke geluidsbeeld.

De verlenging van de samenwerking is onderdeel van een ambitieuzer langetermijnplan: het verkennen van nieuwe mogelijkheden die ontstaan door de inzet van kunstmatige intelligentie. Deze nieuwe samenwerking van vier jaar sluit aan op de productplanning van Renault en valt samen met de introductie van nieuwe modellen waarin de samen met Jean-Michel Jarre ontwikkelde creatieve innovaties zijn geïntegreerd.