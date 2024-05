Renault demonstreert zelfrijdende minibus

De autonome exemplaren van de miniBus zijn flexibel inzetbaar en kunnen 24/7 rijden. Ze zijn een emissievrij alternatief of een aanvulling op bestaande vervoersmiddelen zoals treinen, trams en bussen. De lage kosten en emissie per afgelegde kilometer of vervoerde passagier maken ze aantrekkelijk. De extra kosten van robotisering en automatisering worden gecompenseerd doordat geen chauffeur nodig is. Een monitorings- en controlesysteem op afstand is voldoende om het wagenpark te beheren en in te zetten.

Denault Group start nu een nieuwe samenwerking met WeRide, een wereldwijde specialist op gebied van autonoom rijden. De nieuwe samenwerking richt zich op grootschalige commerciële inzet van voertuigen met autonoom rijden op niveau 4. Dat wil zeggen dat deze voertuigen volledig zelfstandig kunnen rijden binnen een afgekaderde route en met toezicht op afstand. Een chauffeur aan boord is niet meer nodig.

In 2018 investeerde Alliance Ventures in het jonge bedrijf WeRide, dat toen net een jaar oud was. Alliance Ventures voorzag een toekomst met behoefte aan gemeenschappelijke autonome mobiliteit.

Sindsdien is WeRide uitgegroeid tot een wereldwijde specialist voor autonome voertuigen en heeft het meer dan 700 autonome voertuigen rondrijden, waaronder 300 miniBussen. Deze voertuigen hebben al meer dan 28 miljoen kilometer afgelegd in Azië, het Midden-Oosten en Noord-Amerika. Binnenkort komt daar in samenwerking met Renault Group ook Europa bij.

Als partner van het beroemde tennistoernooi voert Renault in samenwerking met WeRide een proef uit met elektrische en autonome shuttles. Deze zorgen voor goede toegang tot het Roland-Garros-stadion en laten zien hoe volwassen de nieuwe technologieën voor geautomatiseerd openbaar vervoer al zijn.

Van 11.00 tot 19.00 uur, van 26 mei tot en met 9 juni 2024, zal deze experimentele dienst passagiers vervoeren van parkeerplaats P2 (aan de rand van het Bois-de-Boulogne) naar het Roland-Garros-stadion. Na afloop van de wedstrijden worden de toeschouwers weer teruggebracht naar P2 of naar het Place de la Porte d'Auteuil.