Renault Clio en Captur ook met LPG-installatie

10 maart 2020 | Renault breidt het aanbod van de CLIO en CAPTUR uit met de TCe 100 Bi-Fuel. Deze motorvariant is uitgerust met een af-fabriek LPG-installatie zonder verlies aan bagageruimte en rijdt ook op benzine. Dankzij de CO2-uitstoot van 93 g/km voor de CLIO en 107 g/km voor de CAPTUR zijn de Bi-Fuel-uitvoeringen in alle gevallen 300 euro lager geprijsd dan dezelfde versie zonder LPG-installatie.

De Bi-Fuel-versies van Renault vormen een mogelijk milieuvriendelijk alternatief dankzij de lagere brandstofprijs van LPG ten opzichte van benzine. Ondanks de hogere motorrijtuigenbelasting is het volgens Renault vanaf zo'n 5.000 kilometer per jaar al voordeliger om op LPG te rijden. Bovendien stoot een LPG-motor vrijwel geen roetdeeltjes uit en minder CO2 dan een vergelijkbare benzinemotor. Dat laatste vertaalt zich in een lagere BPM-toeslag en in het geval van de TCe 100 Bi-Fuel zelfs in een lagere consumentenprijs ten opzichte van dezelfde uitvoering zonder LPG-installatie. De fabrieksgarantie van twee jaar zonder kilometerbeperking is hetzelfde als bij elke andere CLIO en CAPTUR.

De TCe 100 Bi-Fuel is gebaseerd op de TCe 100 driecilinder turbomotor van Renault die is aangepast voor het gebruik van LPG. Het vermogen van 74 kW (100 pk) is ongewijzigd, terwijl de Bi-Fuel-versies van de CLIO en CAPTUR een CO2-uitstoot van respectievelijk 93 en 107 g/km realiseren.

De Renault CLIO TCe 100 Bi-Fuel is beschikbaar in twee uitvoeringen. De prijzen beginnen bij € 19.090,- voor de uitvoering Zen. Deze is standaard uitgerust met onder meer airconditioning, LED Pure Vision koplampen, het Renault EASY LINK-multimediasysteem met 7-inch touchscreen, 16-inch designwielen en een reeks geavanceerde rijhulpsystemen. De uitvoering Intens heeft een meerprijs van € 2.000,- ten opzichte van de Zen en is voorzien van kenmerkende C-vormige LED-dagrijverlichting, elektronisch geregelde airco, Renault handsfree card, parkeersensoren achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en MULTI-SENSE waarmee de rijbeleving naar wens is in te stellen.

De Renault CAPTUR TCe 100 Bi-Fuel is - behalve de uitvoeringen Zen en Intens met dezelfde uitrusting als bij de CLIO - ook beschikbaar in de uitvoering Life. Met een prijs vanaf € 21.790,- is dit de voordeligste CAPTUR in het aanbod. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer Active Emergency Braking, Lane Keep Assist en Safe Distance Warning, LED Pure Vision koplampen, cruisecontrol, lichtsensor en elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. De luxere uitvoeringen Zen en Intens zijn er vanaf respectievelijk € 23.690,- en € 25.690,-.

De Bi-Fuel-versies zijn per direct te bestellen, de Renault Clio arriveert deze maand en de Captur in mei 2020 bij de Nederlandse dealers.

Renault presenteert MORPHOZ

2 maart 2020

Renault vernieuwt Talisman

26 februari 2020

Renault introduceert Twingo Z.E.

24 februari 2020

Renault onthult vernieuwde Megane 2020

3 februari 2020