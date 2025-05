Renault Captur en Symbioz krijgen nieuwe motoren

De 1,8-liter benzinemotor heeft een nieuw direct-injectiesysteem. Dit belooft preciezere brandstoftoediening en een betere verdamping van de brandstof onder een inspuitdruk van 350 bar. Het koppel is met 25% toegenomen (172 Nm voor alleen de verbrandingsmotor, dat is +22 Nm ten opzichte van de vorige verbrandingsmotor met indirecte injectie). Bovendien is het maximale koppel beschikbaar bij een lager toerental (ongeveer 2.000 tpm), wat zorgt voor betere prestaties en gasrespons, vooral bij accelereren of inhalen op doorgaande wegen. De Captur accelereert met de nieuwe aandrijflijn van 0 naar 100 km/u in 8,9 seconden, ten opzichte van 10,6 seconden met de full hybrid E-Tech 145-aandrijflijn. Ook de Symbioz biedt een snellere acceleratietijd van 0 tot 100 km/u: 9,1 seconden in plaats van 10,6 seconden.

De nieuwe hybride aandrijflijn beschikt over een batterij van 1,4 kWh (230V), vergeleken met 1,2 kWh voor de vorige versie. De grotere batterijcapaciteit zorgt voor een grotere actieradius in elektrische modus, wat het brandstofverbruik optimaliseert en de flexibiliteit voor de bestuurder vergroot, vooral in stadsverkeer of bij korte ritten.

De Captur en Symbioz verbruiken met de nieuwe full hybrid E-Tech 160-aandrijflijn in theorie 4,3 liter per 100 km, vergeleken met 4,7 liter bij de vorige versie.

De nieuwe full hybrid E-Tech-aandrijflijn met 118 kW (160 pk) verhoogt ook het trekvermogen van 750 kg naar 1.000 kg. Dit biedt meer mogelijkheden voor het trekken van een aanhanger of lichte caravan.

Prijzen

De Renault Captur full hybrid E-Tech 160 is verkrijgbaar vanaf € 33.090. De prijzen van de Renault Symbioz full hybrid E-Tech 160 beginnen bij €35.490.