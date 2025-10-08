Renault biedt R-Pass aan voor Twingo

Met nog maar enkele weken tot de onthulling van de Twingo E-Tech electric, tijdens een persconferentie op 6 november 2025, start Renault het Twingo R Pass programma. Deelnemers aan het programma krijgen, op vergelijkbare wijze als bij de Renault 5 en Renault 4 E-Tech electric, niet alleen voorrang bij het plaatsen van hun bestelling, maar ook bij de productie en de levering van de auto; daarnaast zijn er andere voordelen. In Nederland gaat het Twingo R Pass programma op 13 oktober van start.

Tegelijk met de start van het R Pass-programma lanceert Renault een teasercampagne. De eerste vier beelden tonen designdetails van de nieuwe Twingo E-Tech electric die verwijzen naar de oorspronkelijke Twingo uit 1993. Ze geven alvast een voorproefje van de Twingo E-Tech electric.

De Renault Twingo E-Tech electric is in slechts twee jaar ontwikkeld met een duidelijke ambitie: elektrische stadsauto's bereikbaar maken voor een breder publiek. Met een vanafprijs onder de € 20.000,- onderstreept het model de missie van Renault en Ampère om elektrische mobiliteit betaalbaarder te maken.

De auto is gebaseerd op het AmpR Small-platform, in een op gebruik in de stad gerichte variant. Dit platform is volledig aangepast voor de Twingo E-Tech electric. Dankzij het efficiënte ontwerp claimt de Twingo een compacte voetafdruk en een kleinere CO2-impact dan andere modellen in zijn klasse.