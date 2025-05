Vernieuwde Renault Austral en Espace nu te bestellen

De Renault Espace is zowel vanbinnen als vanbuiten aangepast. Meer dan een derde van de carrosserie is vernieuwd, waaronder de volledige voorzijde, motorkap, achterklep en achterlichten. Ook zijn er verbeteringen op het gebied van technologie en comfort, zoals het grootste Solarbay panoramadak in het aanbod (bijna 2,0 m2), een bestuurdersherkenningssysteem, nieuwe ergonomische voorstoelen, nieuwe bekleding en geoptimaliseerde geluidsisolatie.

De E-Tech full hybrid 200-aandrijflijn met multi-mode automatische versnellingsbak zorgt oor een relatief gunstig brandstofverbruik van 4,8 l/100 km en een CO2-uitstoot van 108 g/km (onder voorbehoud van WLTP-homologatie). De aandrijflijn bestaat uit een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 130 pk (96 kW) en 205 Nm koppel, een hoofdelektromotor met een vermogen van 50 kW (70 pk, 205 Nm koppel), aangedreven door een 2 kWh/400V lithium-ion batterij en een HSG-startgenerator (25 pk, 50 Nm koppel), die de verbrandingsmotor start en de versnellingsbak beheert.

Met deze aandrijflijn is een gecombineerd rijbereik tot 1.100 kilometer mogelijk. Voor veilig rijden biedt de Espace 32 elektronische rijhulpsystemen (ADAS) van de ​​nieuwste generatie en 4Control Advanced vierwielbesturing op de hogere uitvoeringen Esprit Alpine en iconic. De Renault Espace beschikt over vijf of zeven zitplaatsen, met een verschuifbare achterbank en toonaangevende laadcapaciteit tot aan 2.224 liter, afhankelijk van de stoelopstelling.

Renault Austral

De Renault Austral is een C-segment familie-SUV, die een eigentijdse make-over heeft gekregen met een volledig getransformeerde voorzijde. De signalen van Renaults nieuwe designtaal zijn zichtbaar op de meeste carrosseriekenmerken, waardoor het design meer in lijn is met de andere C- en D-segmentmodellen in het hybride assortiment: de Rafale en Espace.

Noviteiten in het interieur van de Austral zijn nieuwe voorstoelen, nieuwe bekleding alsook bestuurdersherkenning en nieuwe apps die beschikbaar zijn via het OpenR Link-systeem met Google. Dankzij de full hybrid E-Tech 200-aandrijflijn met multi-mode automatische versnellingsbak claimt de Austral een gemiddeld brandstofverbruik van 4,7 l/100 km en 106 g/km CO2 (in afwachting van homologatie).

Ook profiteert de Austral in de hogere uitvoeringen van 4Control Advanced vierwielbesturing, Multi-Sense en 32 elektronische rijhulpsystemen (ADAS) van de ​​nieuwste generatie. De Austral is leverbaar met keuze uit drie uitvoeringen: Evolution, Techno en Esprit Alpine. De Evolution beschikt standaard over 18-inch lichtmetalen wielen, openR Link infotainment, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, noir grand brilliant-inzetstukken op de deurpanelen en een middenconsole met een textielafwerking (TEP).