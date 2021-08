Mobilize introduceert Limo

27 augustus 2021 | Mobilize onthult Limo, een 4,67 meter lange, 100% elektrische vierdeurs sedan voor gebruik als taxi of huurauto met chauffeur. Hij zal enkel worden gecommercialiseerd met een abonnement in de vorm van pakketten en mobiliteitsaanbiedingen а la carte. Mobilize Limo is ontstaan uit de joint venture die Renault Group en Jiangling Motors Group Co., Ltd (JMCG) in 2018 hebben opgericht. Zowel de wagen als de services plukken de vruchten van alle knowhow en ervaring die Renault Group en zijn netwerk de voorbije tien jaar hebben opgedaan op het gebied van elektrische mobiliteit.

Dit nieuwe model zal in wereldpremiere worden voorgesteld op de IAA Mobility 2021 in MÑŒnchen, op de stand van Renault tijdens de speciale Mobilize-dag op 8 september. Vervolgens zal een vloot van veertig Mobilize Limo-voertuigenworden ingezet om de services te testen die vanaf het tweede semester van 2022 in Europa zullen worden gecommercialiseerd.

In Europa kent het 'ride-hailing'-segment (taxi's en huurwagens met chauffeur) een sterke groei: het segment zou tegen 2030 goed moeten zijn voor 50 miljard euro, tegenover 28 miljard nu. Het is bovendien een markt die zich snelen op grote schaal moet elektrificeren. Elektrische modellen zullen immers onmisbaar worden om toegang te krijgen tot stadscentra met verkeersbeperkingen, zoals de lage-emissiezones (LEZ's) die in heel Europa in sneltempo worden gecreлerd. De chauffeurs rijden vooral in stedelijke en voorstedelijke omgevingen. Zo telt Frankrijk 47.500 huurwagens met chauffeur, waarvan 70 procent zich in Оle-de-France bevindt (cijfers van 2020, Stacian).

Mobilize Limo biedt dan ook een antwoord op de huidige vraag van chauffeurs naar emissievrije voertuigen die standing met ruimte, comfort en zuinigheid verenigen. Met zijn rijbereik van ongeveer 450 kilometer (onder voorbehoud van WLTP-homologatie) en zijn fluisterstille aandrijving zonder schokken of trillingen werd hij ontwikkeld om de angst van bestuurders en fleetbeheerders voor de elektrische mobiliteit weg te nemen.

Mobilize Limo wil profiteren van een commercialisering die zowel het voertuig omvat als de services voor alle types van chauffeurs: taxi's, huurwagens met chauffeur en andere diensten voor personenvervoer (medisch, verenigingen,enz.). Dankzij het aanbod van Mobilize kunnen al deze professionals op de weg genieten van een servicepakket op maat van hun behoeften, of ze nu voltijds, halftijds of occasioneel actief zijn. Deze diensten worden ook verkrijgbaar op de andere elektrische voertuigen van Renault Group.

De huurcontracten die Mobilize aanbiedt, worden beheerd door RCI Bank and Services en zullen flexibel zijn wat het aantal kilometers en de looptijd betreft. Voor occasionele chauffeurs zal er tevens een 'pay-as-you-drive'-formule worden aangeboden. Dankzij start-ups van partners zal Mobilize daarnaast een complete oplossing aanbieden voor de activiteiten van taxibedrijven en aanbieders van huurwagens met chauffeur (dispatching, betaling, reglementering, opladen, connectiviteit...), om zo de exploitatiekosten van voertuigen (TCO, Total Cost of Operations) en de operationele uitmuntendheid te optimaliseren ten dienste van de klanten.

Limo is 4,67 meter lang, 1,83 meter breed en 1,47 meter hoog. Met die afmetingen leunt hij dicht aan bij het D-segment. Het gaat om een elegante en standingvolle vierdeurs sedan met korte motorkap en een afhellend dak. Een vloeiend en dynamisch design dat past bij de overgang naar elektrische wagens en zo perfect aansluit bij de tijdsgeest. Limo, die verkrijgbaar is in de drie meest gewaardeerde koetswerkkleuren (Metallic Black, Metallic Grey en GlossyWhite), heeft een look die respect afdwingt en straalt een en al kwaliteit en verfijning uit.

Zo is hij onder meer uitgerust met:

geпntegreerde deurhandgrepen die vlak aansluiten op het koetswerk en elektrisch worden uitgeklapt bij het ontgrendelen

slanke led-koplampen met een verfijnde lichtsignatuur en dynamische richtingaanwijzers

Mobilize-logo's voor- en achteraan en een specifiek Mobilize Limo-monogram vlak naast de buitenspiegels.

Donker geverniste 17" aluminium velgen

Aan boord straalt Limo een en al rust uit, met een stoelbekleding in TEP (ledereffect) met satijnlook, die zacht aanvoelt en gemakkelijk te reinigen is. De afwerking van de deurpanelen met een lichtband en inzetstukken in metaallook benadrukt de afwerkingskwaliteit, terwijl er zeven kleuren worden aangeboden om de lichtsfeer in het interieur te personaliseren. Het Mobilize-logo siert onder meer het stuur en de vloermatten.

Het dashboard staat op het niveau van andere sedans in dit segment, met zijn hoogwaardige materialen en inzetstukken in carbonlook. Het omvat een dubbel digitaal scherm, ondergebracht in een brede strook bovenaan: een 10,25"-scherm voor het digitale dashboard en een 12,3"-aanraakscherm in het midden van het dashboard voor de multimediafuncties.

Het ontwerp van Mobilize Limo beantwoordt in de eerste plaats aan een logica van service en gebruik. Zo veel mogelijk comfort en functionaliteit bieden voor de bestuurder en zijn passagiers.

Dankzij zijn lange wielbasis van 2,75 meter genieten achterpassagiers in Mobilize Limo onder meer van knieruimte van 288 mm. De toegang tot de achterste plaatsen wordt bovendien vergemakkelijkt door de brede openende deuren. De achterbank biedt plaats aan drie personen, mede dankzij de vlakke vloer. In het midden is een afneembare armsteunmet twee bekerhouders voorzien. De achterpassagiers beschikken ook over twee USB-aansluitingen waarmee ze een smartphone of tablet kunnen opladen. Achteraan bevindt zich een regelknop voor het audiovolume, evenals verstelbare verluchtingsmonden om de luchtstroom aan te passen en leeslampjes.

De achterklep van Mobilize Limo geeft toegang tot een koffervolume van 411 liter, met een royale en praktische laadlengte voor grote reiskoffers. Onder de koffervloer ligt een ruimtebesparend reservewiel.

Mobilize Limo wordt aangedreven door een 100% elektrische motor van 110 kW (150 pk) en een koppel van 220 Nm. Hij accelereert in 9,6 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 140 km/u. De bestuurder krijgt de keuze uit drie rijmodi (eco, normal en sport). Hij biedt ook keuze uit drie niveaus van energierecuperatie, die in het menu van de wagen kunnen worden ingesteld.

Limo is bijzonder wendbaar in de stad dankzij zijn draaicirkel van 11,2 meter. Hij beschikt ook over een extern VSP-geluidssysteem (vehicle sound pedestrian) om voetgangers en andere voertuigen in de stad te waarschuwen. Dit systeem is permanent actief tot 30 km/u en zodra de Drive-modus is ingeschakeld.

Het multimediasysteem van Mobilize Limo biedt de mogelijkheid om smartphone-apps weer te geven op het centrale 12,3"-aanraakscherm. De meeste chauffeurs gebruiken immers hun eigen toestellen voor navigatie of toegang tot platformen (bijvoorbeeld Uber).

Een specifieke Limo-app geeft de bestuurder ook toegang tot informatie over het voertuig en maakt het mogelijk om de wagen te lokaliseren en bepaalde functies vanop afstand te bedienen (openen/sluiten van de deuren, thermische preconditioning, starten van het laadproces, enz.).

Mobilize Limo heeft een vloeistofgekoelde lithium-ionbatterij met een capaciteit van 60 kWh. Zo legt hij tussen twee laadbeurten ongeveer 450 kilometer af (WLTP-cyclus onder voorbehoud van homologatie). Dat volstaat ruimschoots om een intensieve werkdag van professionals (gemiddeld 250 km per dag) te overbruggen en zelfs meer om veelrijders gerust te stellen.

Mobilize Limo is compatibel met de meest voorkomende laadsystemen op wisselstroom of gelijkstroom, wat betekent dat hij kan worden opgeladen aan alle openbare laadpalen en huishoudelijke installaties van het type Wallbox. Opladen via een eenvoudig stopcontact is ook mogelijk. Met de snellaadmodus kan in slechts 40 minuten 250 kilometer aan rijbereik worden gerecupereerd.

Limo is uitgerust met led-verlichting rondom, voor een optimale zichtbaarheid in het donker. Standaard heeft hij acht airbags (twee frontale airbags, twee zijdelingse airbags vooraan, twee zijdelingse airbags achteraan en twee gordijnairbags) en het neusje van de zalm op het gebied van rijhulpsystemen (ADAS):

Adaptieve snelheidsregelaar (Adaptive Cruise Control)

Dodehoekdetectie (Blind Spot Detection)

Rijstrookwaarschuwing en rijstrookassistent (Lane Change Assist, Lane Keeping Assist, Lane Deviation Warning)

Automatisch remhulpsysteem met voetgangersdetectie (Front Collision Warning, Pedestrian Collision Warning, Advanced Emergency Braking)

Verkeersbordherkenning (Traffic Sign Recognition)

360°-camerasysteem (Around View Monitor)

Parkeersensoren voor- en achteraan (front and rear parking radar)

Waarschuwing voor achteruitrijdende voertuigen (Rear Cross Traffic Alert)

Verklikker voor geopende deuren (Door Opening Alarm)

In bepaalde landen kan Mobilize Limo worden uitgerust met een winterpack met verwarmde zetels en een verwarmd stuurwiel.

