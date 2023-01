Renault

CEA en Renault Group ontwikkelen nieuwe boordlader

16 januari 2023 - Het CEA, actief op het gebied van research en development, en Renault Group werken samen aan toekomstige generaties van V2G-technologie, die tegen het einde van dit decennium uitgerold kunnen worden. Op weg naar die uitrol hebben het CEA en Renault Group samen een nieuwe elektronische architectuur voor een vermogensomvormer ontwikkeld, die is geïntegreerd in de boordlader van het voertuig. De nieuwe omvormer is het resultaat van bijna drie jaar onderzoek en elf gezamenlijke patenten. De omvormer is ontwikkeld met innovatieve materialen en compacter dan eerdere versies. Ook is het energieverlies met 30% gereduceerd, waardoor het voertuig sneller kan opladen en de batterij langer meegaat. Nog een voordeel is dat deze omvormer bi-directioneel laden mogelijk maakt, zodat het voertuig ook stroom kan terug leveren aan het elektriciteitsnet.