Ampere produceert miljoenste elektromotor

De keuze om de nieuwe 7DL twin motor in Cléon te produceren, onderstreept de expertise van de fabriek. Hier wordt ook de 160 kW sterke 6AM elektromotor van de Alpine A290 gebouwd, die in de Alpine A390 de voorwielen aandrijft. De nieuwe 7DL twin motor wordt specifiek gebruikt als achterste aandrijfunit. De 7DL twin motor drijft de achterwielen van de A390 onafhankelijk van elkaar aan en staat garant voor uitzonderlijke dynamiek en wendbaarheid.

De 250 kW sterke dual motor (2 x 125 kW) maakt deel uit van geavanceerde vierwielaandrijving met torque vectoring. Hiermee worden bochten met meer controle genomen en wordt een uitzonderlijk sportieve rijbeleving gegarandeerd. De Alpine A390 accelereert van 0 naar 100 km/u in 3,9 seconden.

Digitale traceerbaarheid, camerabewaking van belangrijke handelingen en continue monitoring van procesparameters zorgen voor constante kwaliteitsbewaking. De betrokkenheid van de teams is duidelijk zichtbaar in elk detail. Alle geproduceerde aandrijflijnen ondergaan uitgebreide tests op geavanceerde testbanken. Hierbij worden vibraties, akoestiek en robuustheid gemeten om prestaties en kwaliteit te garanderen.

Om de volledige waardeketen van elektrische aandrijving te beheersen, wordt het productieproces in Cléon uitgebreid met specialistische activiteiten op het gebied van vermogenselektronica. Hiermee verstevigt de fabriek haar rol als centrum voor mechanische en technische expertise binnen Renault Group, ten dienste van merken als Alpine.

Belangrijke feiten van Ampere in Cléon