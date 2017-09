Renault Nissan Mitsubishi

Renault, Nissan, Mitsubishi ontvouwen toekomstplannen

15 september 2017 | Renault, Nissan en Mitsubishi Motors versterken samenwerking en versnellen toepassing van gemeenschappelijke platforms, aandrijflijnen en nieuwe technologie. Dat staat in Alliance 2022, het zesjarige plan dat vandaag gepresenteerd is. Hierin zijn nieuwe doelstellingen vastgelegd om de jaarlijkse synergievoordelen te verdubbelen tot tien miljard euro tegen 2022. Tegelijk is ook de lancering van een nieuw logo en online activiteiten van de alliantie aangekondigd, die de groeiende samenwerking tussen de alliantieleden symboliseert.