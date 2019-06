Renault Koleos ondergaat facelift

6 juni 2019 | Twee jaar na de Europese marktintroductie is de Renault Koleos op allerlei fronten verbeterd, met een extra assertieve uitstraling en verbeterd comfort. Daarnaast is de Koleos voorzien van nieuwe technologie in het interieur en nieuwe motoren die zowel krachtiger als efficiƫnter zijn. De gefacelifte Koleos is vanaf het najaar 2019 te bestellen.

Het ontwerp van de Renault Koleos blijft het belangrijkste koopargument voor klanten. De nieuwe Koleos heeft nu een krachtiger ontwerp met een assertievere styling. De voorzijde valt op door de meer uitgesproken grille en nieuw chroomwerk over de gehele breedte van de bumper. In het onderste deel heeft de bumper een nieuwe en indrukwekkendere skidplate die de avontuurlijke uitstraling van het model accentueert. De achterzijde van de Koleos is vernieuwd met een hoger geplaatste skidplate en verchroomde elementen die matchen met die aan de voorzijde. Tevens is het derde remlicht breder en de uitlaat voorzien van dubbele verchroomde eindstukken voor een sportievere aanblik.

De uitstraling van de Koleos voor modeljaar 2020 wordt versterkt door de nieuw ontworpen, lichtmetalen 18-inch 'Taika'-wielen met grijze afwerking of 19-inch wielen 'Kavea' met zwarte afwerking. Ook nieuw is de dieprode carrosseriekleur 'Rouge Vintage' waarbij de lijnen en rondingen van de carrosserie extra tot uiting komen. Andere opvallende kenmerken zijn de verchroomde horizontale rand die de motorkap visueel langer maakt en nieuwe verchroomde elementen op de voorschermen. De topuitvoering INITIALE PARIS onderscheidt zich met specifieke kenmerken zoals diamantgeslepen 19-inch wielen en een INITIALE PARIS-logo op de grille. Ook is deze versie beschikbaar in de exclusieve carrosseriekleur Noir Amethyste.

Het interieur van de Koleos 2020 wordt gekenmerkt door de satijnkleurige inzetstukken voor het stuurwiel, de versnellingspook en de luchtroosters, evenals schuimrubberen materialen op het dashboard en de deurbekleding. De achterbank is nu in twee standen verstelbaar zodat passagiers achterin meer kunnen ontspannen tijdens lange reizen. Om het gevoel van ruimte extra te versterken, is de nieuwe Koleos leverbaar met een groot glazen dak dat zich uitstrekt tot achter de achterbank. Afhankelijk van de uitvoering zijn de voorstoelen van de Koleos te voorzien van een elektrisch verstelbaar zitvlak, terwijl de brede 'Relax'-hoofdsteunen maximale ondersteuning bieden. Behalve elektrische verstelling (6-voudig en lendesteun), verwarming en ventilatie is de bestuurdersstoel nu ook voorzien van massagefunctie.

Het Easy Break-systeem met bediening vanuit de kofferbak maakt het mogelijk om de rugleuning van de achterbank in een handomdraai in twee ongelijke delen (40/40) neer te klappen. De bagageruimte biedt een inhoud van 498 dm3 VDA (579 liter) met de stoelen in de normale positie. Met neergeklapte achterbank wordt de inhoud vergroot tot 1.706 dm3 (1.795 liter). Bovendien is de laadvloer volledig vlak dankzij de verhoogde vloer, die tevens gelijk is aan de tildrempel. Verder biedt de Koleos allerlei opbergvakken met een totale inhoud van 35 liter, waaronder een dashboardkastje van 11 liter en een 7-liter opbergvak in de middenconsole. Ook nuttig zijn de verwarmbare en gekoelde bekerhouders voorin.

De Koleos is leverbaar met nieuwe Nappa-lederen bekleding in 'black titanium' of 'light sand grey'. De stoelbekleding van de INITIALE PARIS is verfraaid met dubbele stiknaden en doet denken aan de wereld van haute couture. Het interieur onderscheidt zich ook dankzij het specifieke ontwerp en details van het dashboard, stuurwiel, deurpanelen en vloermatten. Gelamineerde zijruiten zorgen voor extra akoestisch comfort.

Renault introduceert in de Koleos een nieuwe generatie Blue dCi dieselmotoren met de nieuwste emissiebehandelingstechnologie, waaronder selectieve katalytische reductie (SCR). Dit wordt beschouwd als het efficiëntste systeem voor het elimineren van stikstofoxide (NOx). Deze technologie reduceert de uitstoot van fijnstof aanzienlijk, zonder impact op de motorprestaties.

De nieuwe dieselmotoren zijn beschikbaar in twee vermogensvarianten:

Blue dCi 150 X-Tronic: deze 110 kW (150 pk) is voorzien van voorwielaandrijving en goed voor een CO2-uitstoot van 143 g/km (naar NEDC omgerekende waarde die is verkregen met de WLTP).

Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4x4-i: deze versie is 11 kW (15 pk) krachtiger dan de sterkste versie van de huidige Koleos. Gekoppeld aan vierwielaandrijving stoot deze 150 gram CO2/km uit (naar NEDC omgerekende waarde die is verkregen met de WLTP).

De nieuwe Blue dCi dieselmotoren zijn gekoppeld aan een X-Tronic automaat. Het is altijd mogelijk om over te schakelen op de manual modus met zes versnellingen voor een fellere acceleratie en de mogelijkheid om op de motor af te remmen.

De Koleos is voorzien van de beproefde, door de Alliantie ontwikkelde All Mode 4x4-i vierwielaandrijving. Deze techniek staat garant voor optimale tractie in alle omstandigheden. De bestuurder kan handmatig kiezen uit de volgende aandrijfmogelijkheden:

Voorwielaandrijving (2WD): in deze stand worden louter de voorwielen aangedreven, onafhankelijk van de gripcondities, voor een zo gunstig mogelijk brandstofverbruik.

Auto (4WD): een elektronisch managementsysteem verdeelt de aandrijfkracht automatische tussen de voor- en de achterwielen, afhankelijk van de hoeveelheid grip en de rijomstandigheden (tot aan 50% van de aandrijfkracht kan op de achterwielen worden overgebracht).

Lock (4WD) mode: het centrale differentieel is in deze modus vergrendeld met een 50/50 krachtverdeling tussen de voor- en achteras. Deze stand is alleen mogelijk in extreme omstandigheden met zeer geringe gripcondities (sneeuw, modder, gravel en zand) en alleen bij lage snelheden. Boven de 40 km/u schakelt de lock-mode automatisch uit, ook bij het opnieuw starten van de motor.

De bodemvrijheid van 190 mm is een van de grootste in dit segment. Mede dankzij de korte overhangen zijn de aan- en afrijhoek van de Koleos respectievelijk 18° en 25°. De SUV kwalificeert zich daarmee als een serieuze off-roader die zijn weg vindt door diepe geulen en zelfs geen moeite zou hebben met flinke obstakels.

Het All Mode 4x4-i vierwielsysteem draagt sterk bij aan de off-road-capaciteiten en vergroot bovendien de wegligging op het asfalt. In de Auto-modus krijgt de vierwielaandrijving via sensoren informatie over acceleratie, zijdelingse bewegingen en stuurhoek. De verdeling van de aandrijfkracht wordt op basis daarvan geregisseerd richting voor- en achterwielen om tractie te optimaliseren en over- en onderstuur in bochten tegen te gaan.

De Koleos is voorzien van talrijke rijhulpsystemen. Lane Departure Warning (LDW), Blind Spot Warning (BSW), Traffic Sign Recognition (TSR), grootlicht assistent, 360° graden parkeerhulp en Easy Park Assist (automatisch inparkeersysteem) waren al standaard. Sinds september 2018 zijn ook Adaptive Cruise Control (ACC) en vermoeidheidsdetectie standaard. Active Emergency Braking System (AEBS City en Inter-Urban) omvat nu een verfijnde voetgangersdetectie voor de stad.

Afhankelijk van de uitvoering zijn LED Pure Vision koplampen optioneel. Die vallen op door de dagrijverlichting met een unieke signatuur en bieden een 20% grotere lichtopbrengst dan koplampen met halogeenverlichting. De achterlichten vallen op door Edge Light technologie met 3D-effect, die door de lichtintensiteit beter opvalt, zowel op afstand als van dichtbij.

Bij het R-LINK 2-infotainmentsysteem zijn twee schermformaten mogelijk: 7-inch liggend of 8,7-inch staand. Het systeem is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Met het staande schermformaat ziet de bestuurder een vergrote weergave van het beeld en de indeling op de smartphone, inclusief een full-screen Apple CarPlay display. De nieuwe Koleos biedt ook spraakherkenning, dat is te activeren met een schakelaar op het stuurwiel en waarmee navigatie, telefoon, apps, e-mails en de radio zijn aan te sturen. Een serie apps die specifiek voor gebruik in de auto zijn ontwikkeld, zijn beschikbaar in de R-LINK store. Dat geldt ook voor het populaire navigatiesysteem Waze. Twee USB-poorten zitten nu beter binnen handbereik op de centrale console.