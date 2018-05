Rij-impressie | Zoekt u een bedrijfsauto of gezinsauto? Dan is groter en ruimer beter. Bijvoorbeeld de uiterst functionele Renault Kangoo. Moet het ook een elektrische auto worden? Dan is het prettig als die auto zo ver mogelijk komt op een volle batterij. Bijvoorbeeld de vernieuwde Renault Kangoo ZE?

De Renault Kangoo is beschikbaar in drie formaten: een compacte, een middelgrote en een verlengde uitvoering. Die laatste is hier getest en wordt verkocht onder de naam "Maxi". De Maxi heeft een 38 cm langere wielbasis dan de gewone Kangoo. Met de binnenruimte zit het dus wel goed! Voorin biedt de Kangoo zeeën van ruimte; niet alleen in de lengte en breedte maar zelfs in de hoogte. De hoofd- en beenruimte achterin is eveneens riant en dankzij schuifdeuren is zelfs de toegang tot de achterbank eenvoudig.

Omdat Renault dezelfde schuifdeuren toepast op zowel de middelgrote als de verlengde Kangoo, oogt deze laatste weinig harmonieus. Ten opzichte van de lengte van de auto zijn de deuren te klein en daarom is dit op zijn zachtst gezegd geen schoonheid. Het plaatwerk van de hier gereden elektrische versie is bovendien gelijk aan dat van de benzine- en dieselgestookte varianten en daarom is op de achterflank nog steeds een deurtje voor de tank-opening te vinden (met daar achter niets).

Uiteraard doet een onevenwichtig uiterlijk geen afbreuk aan de functionaliteit. Zelfs de bagageruimte is overweldigend groot en dankzij de twee zijwaarts scharnierende achterdeuren eenvoudig bereikbaar.

Uitrusting

Bij de Kangoo draait alles om maximale functionaliteit en een minimale prijs. Daarom is het interieur stevig en eenvoudig. Alles wat strikt noodzakelijk is, is aanwezig en niets meer dan dat. De testauto is voorzien van een achteruitrijcamera en dat hoort, gezien de royale maten van de Kangoo Maxi, zeker bij de "noodzakelijke" voorzieningen.

Om nog eens extra duidelijk te maken hoe groot de Kangoo is: het beeldscherm van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem zit zo diep in het dashboard, dat het niet is aan te raken zonder los te komen uit de bestuurdersstoel. Als alternatief kan het bediend worden met een druk/draaiknop op het dashboard, maar dit is minder handig dan de gebruikelijke bediening door het beeldscherm aan te raken.

Terwijl de meeste elektrische auto's zich bedienen van futuristische displays, doet de Kangoo het met ouderwetse analoge meters. Het energieverbruik en het niveau van de batterijen worden simpelweg met grote ronde klokken weergegeven en dat voldoet in de praktijk perfect. Details over de resterende actieradius, gemiddelde snelheid en gemiddeld energieverbruik zijn te vinden in een eenvoudig, tweeregelig dot-matrix beeldschermpje achter het stuurwiel.

Bereik en laden

De Renault Kangoo ZE werd eind 2011 geïntroduceerd. Voor modeljaar 2018 is de elektrische Kangoo voorzien van een sterkere batterij (33 kWh in plaats van 22 kWh). Om ervoor te zorgen dat het opladen van die grotere batterij niet langer duurt, kan de Kangoo voortaan sneller laden. Verwacht hier niet te veel van: de Kangoo ZE voor modeljaar 2018 accepteert 7.4 kWh (was 3.7 kWh), maar dat is veel minder dan moderne snelladers kunnen leveren (50 kWh of meer). Het opladen van een geheel lege accu kost daarom 8 uur.

Tijdens het laden is de Kangoo ZE weinig communicatief: er zijn geen lampjes op het dashboard te zien die de accustatus tonen. Ook de boordcomputer geeft niet aan hoeveel vermogen wordt opgenomen. De boordcomputer toont alleen hoe laat de accu naar verwachting vol is, maar wanneer het vermogen van het laadpunt vermindert (bijvoorbeeld doordat een tweede auto wordt aangesloten), is dat tijdstip niet meer correct.

Let op dat het laadproces door de Kangoo wordt stopgezet zodra de portieren worden ontgrendeld. Dat is misschien goed bedoeld, maar in de praktijk uiterst onhandig als de bestuurder alleen even op de boordcomputer wil kijken hoe lang het laden nog zal duren.

Met de volle accu komt de actieradius volgens de NEDC-norm uit op 270 km; dat is 100 km meer dan voorheen. Bij aanvang van de testrit in de winter gaf de Kangoo ZE aan precies 200 km af te kunnen leggen op een volle batterij. Door spaarzaam om te gaan met de diverse accessoires (verwarming!) werd die afstand tijdens deze test ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Rijeigenschappen

De Kangoo ZE is nog steeds voorzien van dezelfde elektromotor als voorheen. Terwijl andere elektrische auto's met groot gemak snelle benzineauto's op hun nummer zetten, is de Kangoo ZE bijna komisch traag. En terwijl bij de Renault Zoe duidelijk merkbaar is wanneer in de standaard-modus of de economische-modus wordt gereden, doet de Kangoo ZE het altijd kalm aan. Wie probeert toch hard te rijden, zal zich gaan ergeren aan de Kangoo ZE. Wie zich neerlegt bij de beperkingen, "kalmeert" zelf ook en zal de elektrische Kangoo des te meer waarderen.

“wanneer wordt gekeken naar de prestaties en de verfijning van de techniek, is de Kangoo ZE nog steeds een elektrische auto van de eerste generatie„

Nog een verschil met andere elektrische auto's: omwille van een lage prijs is relatief weinig geluidsisolatie toegepast. Ondanks het feit dat de elektromotor vrijwel onhoorbaar is, zijn de geluiden van de rijwind en banden zo duidelijk hoorbaar dat de Kangoo ZE nauwelijks stiller is dan een vergelijkbare auto met benzine- of dieselmotor. Ook het waarschuwingsgeluid dat buiten de auto klinkt om voetgangers te waarschuwen, is binnen in de Kangoo ZE veel duidelijker hoorbaar dan in andere elektrische auto's.

Weggedrag

De Kangoo ZE is ontworpen als bedrijfswagen en dus is het onderstel berekend op zware lasten. Van het extra gewicht van de batterijen is daarom in de praktijk niets merkbaar. De Kangoo ZE stuurt als een doorsnee bedrijfsauto. Dat wil zeggen: minder verfijnd dan een gewone personenauto, maar veilig en voorspelbaar.

Conclusie

De conclusie van de proefrit met de Renault Kangoo ZE is tweeledig. Als ruime gezinsauto verdient de Kangoo een al even ruime voldoende. Alles is gericht op functionaliteit tegen een lage prijs en in die opzet slaagt de Kangoo nog altijd. De "Kangoo Maxi" is zelfs nog ruimer dan een doorsnee bestelauto.

Als elektrische auto is de Kangoo ZE ontegenzeglijk verbeterd: dankzij een grotere batterij is de actieradius toegenomen en dat komt de bruikbaarheid sterk ten goede. Echter, wanneer wordt gekeken naar de prestaties en de verfijning van de techniek, is de Kangoo ZE nog steeds een elektrische auto van de eerste generatie. In tegenstelling tot veel andere elektrische auto's is de Kangoo daarom niet superieur aan de varianten met verbrandingsmotor.

Uiteindelijk zal de prijs van doorslaggevend belang zijn. De meerprijs boven een benzine- of dieselauto is fors, maar de kosten per kilometer zijn heel veel lager. Daarbij is de uitstoot nul en dat is ook nog eens goed voor het imago van bedrijven én de gezondheid van gezinnen.