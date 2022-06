Doe de diesel de deur uit

Renault biedt bedrijfswagens aan in alle soorten en maten. De Kangoo is de één na kleinste. Deze compacte bestelwagen wordt daarom vooral ingezet op korte afstanden, zoals voor distributie in de stad. En precies daarop is het ontwerp van deze vijfde generatie van de Kangoo afgestemd! De Kangoo is beschikbaar in twee lengten: standaard (L1) en extra lang (L2). Standaard meer de laadruimte 3.9 m3 met 527 kg laadvermogen, voor de verlengde versie is dat 4.9 m3 en 700 kg laadvermogen.

Ruimte

Voor deze test is gekozen voor de standaard lengte, want die profiteert van Renault's nieuwste vinding: "Open Sesame". Door de b-stijl in de voordeur op te nemen, is de veiligheid behouden en ontstaat toch een enorme opening (145 cm) wanneer de schuifdeur én het voorportier worden geopend. Dat biedt extra mogelijkheden voor het in- en uitladen van vracht, waardoor alleen deze slimme toegang al reden kan zijn om voor de Kangoo te kiezen.

De bijzondere opzet heeft wel enkele gevolgen. Omdat er geen B-stijl is om de gordel van de bijrijder aan te bevestigen, is deze te vinden links achter de bijrijdersstoel en dat is even wennen. Wanneer wordt gekozen voor de opklapbare voorstoel (omdat daaronder een handige bergruimte is voor de laadkabel), dan is deze niet verstelbaar.

De opzet van het interieur van de Kangoo bedrijfswagen is doelmatig en eenvoudig, maar zeker niet armoedig. Ondanks de nadruk op slijtvastheid en functionaliteit zien de gebruikte materialen er goed uit en is de uitrusting compleet. De Kangoo is leverbaar met een modern infotainment-systeem (audio, communicatie en navigatie) en vrijwel alle veiligheidsvoorzieningen uit de personenauto's van Renault. Uniek voor de Kangoo is de digitale binnenspiegel (tevens achteruitrijcamera). Ondanks een tussenschot en/of geblindeerde ruiten is de Kangoo daarmee bijna even overzichtelijk als een doorsnee personenauto!

Actieradius en laden

De reden om opnieuw met de Kangoo op pad te gaan is de introductie van elektrische aandrijving: de E-Tech Electric. Het betreft hier een op maat gemaakte aandrijflijn, dus geen kopie uit een personenauto van Renault. De batterij heeft een capaciteit van 45 kWh en dat is goed voor een actieradius van 300 km (WLTP). Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan worden geladen met 11 kW wisselstroom (3 fase), 22 kW wisselstroom (3 fase) of 80 kW (gelijkstroom). Renault biedt die keuze aan omdat de zogenaamde "omvormer" die nodig is voor het laden een kostbaar onderdeel is. Wanneer de auto overdag niet meer dan 300 km ononderbroken aflegt en 's nachts stilstaat, bespaart een voordelige lader veel geld.

„De elektrische aandrijving zorgt voor een sprong vooruit op het gebied van comfort en milieuvriendelijkheid“

Ongeacht de gekozen laadoptie bevindt de laadaansluiting zich midden op de neus, onder het Renault-logo. Bij veel andere auto's zou dit als kritiekpunt worden genoemd (verplicht vooruit inparkeren, onoverzichtelijk bij uitparkeren), maar bij de Kangoo draait alles om functionaliteit. Een laadaansluiting achterop de auto zou ten koste gaan van de laadruimte en juist de ruimte staat bij een bestelwagen op de eerste plaats.

Elektrisch rijden

Elektrische personenauto's zijn vaak venijnig snel en presteren met groot gemak, waardoor ze een superieur gevoel geven. Dat geldt niet voor de Kangoo E-Tech Electric. Toch is het verschil met de versies met verbrandingsmotor enorm. Het motorvermogen is direct beschikbaar en de aandrijflijn doet zijn werk onhoorbaar, waardoor het rijden veel natuurlijker voelt dan bij de verbrandingsmotoren, die hoor- en voelbaar werk verzetten. Bovendien heeft een elektrische auto slechts één versnelling en dus het gemak van een automaat, wat ook bijdraagt aan het comfort.

De bestuurder kan kiezen tussen een standaard of economische modus, maar het verschil tussen beide is gering. Daarnaast kan in drie stappen worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het loslaten van het stroompedaal. Het verschil tussen die standen is wél duidelijk. In de zwaarste stand is het rempedaal nog zelden nodig en is net geen sprake van volledig rijden met één pedaal. Op het display achter het stuurwiel wordt getoond hoeveel energie wordt verbruikt of teruggewonnen, zodat de bestuurder een goed inzicht heeft in het systeem en de rijstijl zo nodig kan aanpassen voor een lager stroomverbruik.

Het testverbruik op een eenvoudig traject onder gunstige weersomstandigheden kwam uit op 15.1 kWh / 100. Dat is niet alleen keurig voor een bestelwagen, maar zelfs netjes voor de gemiddelde elektrische personenauto! Mede omdat zo zuinig kon worden gereden, kon ook de beloofde actieradius van 300 km eenvoudig worden gerealiseerd.

Weggedrag

De Kangoo is ontworpen om zware vracht te dragen, dus het onderstel heeft geen enkele moeite met het gewicht van de batterij. De testauto was voorzien van 150 kg ballast in de laadruimte en was daarmee keurig in balans. Met deze belading is het comfort op slecht wegdek prima, terwijl de auto niet springerig wordt op verkeersdrempels.

Uiteraard is de Kangoo niet bedoeld voor snel bochtenwerk, maar wie zich daar toch aan bezondigt wordt niet teleurgesteld. Juist omdat het gewicht van de batterij laag en centraal is geplaatst, is de Kangoo E-Tech Electric zeer stabiel en dus altijd snel weer in balans.

Conclusie

De Renault Kangoo is er nu ook als elektrische auto en dat is goed nieuws voor iedereen. Buitenstaanders zullen het op prijs stellen als een bezorgdienst geen walm van uitlaatgas achterlaat na het bezorgen van een pakketje of het wegbrengen van personeel. Bedrijven zullen berekenen dat de Kangoo E-Tech Electric zeer voordelig is bij inzet op de korte afstand (lagere energiekosten, minimaal onderhoud, geringe afschrijving door minder bewegende delen).

En de testrit leert dat de komst van de E-Tech Electric ook goed nieuws betekent voor de berijder. De elektrische aandrijving zorgt voor een sprong vooruit op het gebied van comfort en milieuvriendelijkheid. Ten opzichte van de vorige Kangoo ZE (2011 - 2021) zijn de actieradius, laadmogelijkheden en prestaties verbeterd, waardoor de E-Tech Electric leuker rijdt en minder zorgen geeft over het bereik. Dus: doe de diesel de deur uit!