Renault vernieuwt Austral voor modeljaar 2025

Er zijn diverse veranderingen doorgevoerd in het exterieurontwerp van de nieuwe Renault Austral. De nieuwe motorkap, bumper en grille krijgen meer karakter, net als bij de Rafale en de nieuwe Espace. De bumper weerspiegelt de nieuwe designelementen van het merk en is voorzien van kleine reliëf 3D-diamanten in het centrale logo. Het ontwerp van de nieuwe voor- en achterlichten versterken het design.

De aanpassing strekt zich ook uit tot andere carrosseriekenmerken. Met name aan de achterkant krijgen de bovenste en centrale delen van de achterklep elegantere lijnen. De Austral is nog steeds verkrijgbaar in gris schiste satin, noir étoilé, blanc nacré en rouge flamme. Compleet nieuw zijn de twee carrosseriekleuren bleu naxos en blanc nacré satin. De kleuren gris schiste satin en blanc nacré satin zijn uitsluitend verkrijgbaar op de Esprit Alpine uitvoering. De two-tone afwerking met een noir étoilé-dak is verkrijgbaar op de Techno en Esprit Alpine.

De nieuwe Austral oogt extra sportief dankzij noir grand brilliant-strips, geïntegreerd met de onderste zijbescherming van de carrosserie. De wielkasten en de onderste bescherming van de carrosserie zijn ook in noir grand brilliant, terwijl de radiatorgrille een finish heeft in gris métal op de Techno-uitvoering en Ice Black (glanzend metallic zwart) op de Esprit Alpine-uitvoering.

Lichtsignatuur

De lichtsignatuur van de Austral is zowel overdag als 's nachts uniek, onder meer door nieuwe half-diamantvormige dagrijverlichting in de bumper. De nieuwe taps toelopende, trapeziumvormige koplampen geven de auto een levendige uitstraling. Adaptieve LED Vision-koplampen zijn standaard. De optionele Matrix LED Vision-koplampen verbeteren het zicht van de bestuurder, zonder andere weggebruikers te verblinden. Net als bij de Renault Rafale is het interne design van de achterlichten geïnspireerd op tangrampuzzels (zeven geometrische vormen). Als de lichten branden, zijn ze overwegend rood. Maar wanneer die zijn uitgeschakeld, lijken ze op zwevende grijze ijskristallen.

Bestuurdersherkenning

De nieuwe Renault Austral profiteert ook van nieuwe bestuurdersherkenning. Een camera in de linker A-stijl herkent de bestuurder en activeert indien van toepassing het gebruikersprofiel. Het gebruikersprofiel omvat de volgende gepersonaliseerde instellingen: favoriete radio- en mediastations, bestuurdersstoel- en spiegelinstellingen (elektrische bediening) en Google-apps via het OpenR Link-systeem.

Bestuurdersherkenning is actief telkens wanneer de auto wordt gestart. Om deze functie te activeren, moet de bestuurder eerst een profiel aanmaken op het multimediascherm en met de ingebouwde camera een gezichtsherkenning uitvoeren. De gegevens worden niet naar een server verzonden, maar lokaal in de auto opgeslagen.

Comfort

De nieuwe voorstoelen beloven verbeterde zijdelingse en schouderondersteuning. De stoelen zijn ook voorzien van nieuwe bekleding, waaronder de 98% gerecyclede 'Egée'-stof die verkrijgbaar is op de Techno-uitvoering. De geluidsisolatie is verbeterd met nieuwe deurrubbers, een nieuw ontwerp voor de basis van de zijspiegel om windgeruis te verminderen en, op de Esprit Alpine-uitvoering, gelaagd glas voor de voordeuren. Onder de motorkap past Renault effectievere geluidsisolatie en nieuwe aandrijflijnbevestigingen toe voor extra stilte.

Infotainment met openR

In de nieuwe Renault Austral schittert ook het openR-infotainmentsysteem, bestaande uit een 12-inch digitaal instrumentenpaneel en een 9- of 12,3-inch multimediadisplay, afhankelijk van de uitvoering. Met een optioneel 9,3-inch head-up display ontstaat een totale weergave van bijna 1.000 cm2, het equivalent van bijna drie tablets. Het multimediasysteem profiteert van een nieuwe grafische interface. Als aanvulling op betere Bluetooth-, Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit speelt de Austral ook een speciaal welkomstgeluid af ontwikkeld in samenwerking met Jean-Michel Jarre. Apple CarPlay en Android Auto zijn draadloos te gebruiken. Een inductielader in de middenconsole, twee USB-C-poorten en een 12V-aansluiting maken de uitrusting aan de voorkant compleet. Achterpassagiers hebben toegang tot twee USB-C-poorten en een 12V-aansluiting aan de achterkant van de centrale armsteun.

Het openR Link multimediasysteem met Google-integratie biedt Google's diensten en apps, waaronder Google Maps-navigatie, Google Assistant-spraakbediening en Google Play met meer dan 50 apps, zoals Nextory (nieuws), Canal+ (video-inhoud), Podium (muziek en podcasts) en AS (sportnieuws).

Rijeigenschappen

De Austral profiteert verder van nieuwe schokdempers met verbeterde demping. Naast de 19- en 20-inch diamond-cut velgen is ook de standaard bandenmaat op alle uitvoeringen vergroot. Tegelijkertijd is het Extended Grip-systeem nu compatibel met 18- en 20-inch banden. Nieuwe all-season 18-inch en 19-inch banden zijn nu ook beschikbaar.

Motoren

Mild hybrid 160: deze aandrijflijn bestaat uit een viercilinder 1,3-liter turbobenzinemotor met directe brandstofinspuiting, aangevuld met een startdynamo en een 12V lithium-ion batterij gekoppeld aan een CVT-type automatische transmissie. Deze aandrijflijn heeft een gecombineerd verbruik van 6,2 l/100 km met een CO2-uitstoot van 140 g/km, in afwachting van homologatie.

Full hybrid E-Tech 200: de full hybrid E-Tech 200-aandrijflijn is gekoppeld aan een intelligente automatische multi-mode versnellingsbak zonder koppeling. Dankzij nieuwe software is de versnellingsbak responsiever, waardoor schakelen soepeler verloopt en er geen vermogensdip optreedt bij het kickdown of accelereren. Dankzij snelle schakelmomenten en slimme aansturing levert de automatische transmissie de volgende prestaties: 0-100 km/u in 8,4 seconden en van 80-120 km/u in 6 seconden.

De full hybrid E-Tech 200-aandrijflijn bestaat uit:

Een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 130 pk (96 kW) en 205 Nm koppel

Een hoofdelektromotor met een vermogen van 50 kW (70 pk, 205 Nm koppel), aangedreven door een 2 kWh/400V lithium-ion batterij

Een HSG-startgenerator (25 pk, 50 Nm koppel), die de verbrandingsmotor start en de versnellingsbak beheert

Deze aandrijflijn is al klaar voor de toekomstige Euro 6-emissienorm en heeft een gemiddeld brandstofverbruik van 4,7 l/100 km (106 g/km COâ'', in afwachting van homologatie).

De automatische transmissie selecteert de optimale rijmodus:

Volledig elektrisch (alleen de elektromotor drijft de wielen aan)

Dynamisch hybride (de benzinemotor en elektromotor werken samen)

E-Drive (de elektromotor drijft de wielen aan, terwijl de verbrandingsmotor de batterij oplaadt)

Benzine (de benzinemotor drijft de wielen aan en/of laadt de batterij op)

Energierecuperatie (de wielen drijven de elektromotor aan om de batterij op te laden)

4Control Advanced

Met de nieuwe generatie 4Control Advanced vierwielbesturing is de Austral dynamischer op de openbare weg en wendbaarder in de stad. De functie combineert multilink achterwielophanging met vierwielbesturingstechnologie voor een kleinere draaicirkel.

Progressieve besturing aan de achterkant optimaliseert de positionering van alle vier de wielen op oneffen of hobbelige wegen. Een stuuractuator belooft meer stabiliteit en draait de achterwielen heel lichtjes in dezelfde richting als de voorwielen (tot 1 graad) bij hoge snelheden of bij het nemen van bochten met snelheden boven de 50 km/u. Bij lage snelheden worden de achterwielen tot 5 graden in de tegenovergestelde richting gedraaid voor ongekende wendbaarheid, met name in de stad. De draaicirkel tussen stoepranden met 4Control Advanced is 10,1 meter ten opzichte van 11,2 meter zonder deze voorziening.