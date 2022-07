Renault Austral nu te reserveren

De Austral is gebaseerd op het CMF-CD-platform en leverbaar met de derde generatie vierwielbesturing van Renault: 4CONTROL Advanced. De Austral is de enige in het C-SUV-segment met deze technologie, waarmee ongeлvenaarde stabiliteit evenals de wendbaarheid van een stadsauto gerealiseerd wordt.

In de nieuwe Austral debuteert de tweede generatie van de E-Tech hybrid-aandrijflijn die is ontwikkeld en gepatenteerd door Renault. De E-Tech full hybrid maakt gebruik van een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor in combinatie met een elektromotor op een 400 volt-systeem. Deze aandrijflijn wordt beschikbaar met vermogens van 160 en 200 pk (118 en 147 kW). Met een energie-efficiency van 42% behoort de Austral E-Tech full hybrid tot de betere in zijn klasse. Het theoretische brandstofverbruik van 4,5 l/100 km is vergelijkbaar met dat van een moderne dieselversie. De CO2-uitstoot van 103 g/km is relatief laag, terwijl de hybride-aandrijflijn garant staat voor extra comfort.

Behalve de E-Tech full hybrid debuteert ook de 130 pk (96 kW) sterke mild hybrid advanced-aandrijflijn in de Renault Austral. De aandrijflijn combineert een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met een 48V lithium-ion-batterij en een startmotor. Die laatste helpt de verbrandingsmotor in situaties waarin de benzinemotor de meeste energie verbruikt (starten en accelereren) en levert extra trekkracht wanneer dat nodig is en helpt het brandstofverbruik te beperken. Daarmee realiseert de Austral mild hybrid advanced een theoretisch brandstofverbruik vanaf 5,2 l/100 km met een bijbehorende CO2-uitstoot vanaf 118 g/km.

De levering van de nieuwe Renault Austral start komend najaar. Na de zomer worden de orderboeken in heel Europa geopend.