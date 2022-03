Renault introduceert Austral

8 maart 2022 | Renault introduceert de Austral. De Renault Austral is een SUV. Voor het eerst komt Renault ook met een exclusieve, sportief uitgevoerde topversie, de Esprit Alpine, die voorzien is van dynamisch ogende designdetails. De blikvanger in het interieur is het OpenR-scherm, dat zowel het instrumentenpaneel weergeeft als de navigatie- en multimediasystemen met Google-apps en -diensten. De twee 12-inch beeldschermen en de 9,3-inch head-up display hebben samen een oppervlakte van bijna een vierkante meter. De Renault Austral is verder voorzien van een uitrusting met onder meer 32 rijassistentiesystemen (ADAS), MULTI-SENSE-instellingen en de nieuwste vierwielbesturing, 4CONTROL Advanced. Als eerste model van Renault dat is gebaseerd op de derde generatie van het CMF-CD-platform wordt de Austral aangedreven door de nieuwste en krachtigere versie van het volledig hybride E-Tech-systeem of met 48V 'Mild Hybrid' benzinemotoren. Vanaf medio 2022 neemt Renault bestellingen voor de Austral aan en de levering begint in het najaar.

Een nieuw platform, een nieuwe stijl. De Austral is de eerste Renault die is gebaseerd op het nieuwste CMF-CD-platform van de Alliantie. Tegelijk heeft de Austral ook een nieuwe, moderne stijl. De grote wielen (tot 20 inch diameter) accentueren het gespierde silhouet; de motorkap is maar weinig hoger dan de wielkasten. Daardoor oogt de Austral extra krachtig. Verder heeft hij de traditionele kenmerken van een SUV: skidplates aan de voor- en achterzijde, beschermingspanelen langs de flanken in een contrasterende kleur, een grote bodemvrijheid (170 mm) en een hoge taillelijn die de inzittenden bescherming biedt.

De Renault Austral herkent automatisch de key card als de berijder de auto nadert. Dan begint direct de welkomstanimatie van de verlichting. Met de Matrix LED Vision-verlichting begint de animatie met de binnenste koplampen en loopt vervolgens naar buiten via de dagrijverlichting en uiteindelijk de richtingaanwijzers. Aan de achterzijde lichten de lichtunits en de lichtstrip ertussen op terwijl de richtingaanwijzers dynamisch pulserend meedoen.

De Renault Austral is leverbaar in zeven carrosseriekleuren: Blanc Glacier, Blanc Nacré, Rouge Flame, Blue Iron, Noir Etoile, en Gris Schiste. De Esprit Alpine-uitvoering is er ook in het exclusieve Satin Gris Schiste, dat zijn atletische vormen accentueert. Deze matte carrosseriekleur van de nieuwste generatie is robuust en eenvoudig in onderhoud. Renault past deze voor het eerst toe op een regulier productiemodel. Om de auto nog meer karakter te geven en het ranke silhouet te accentueren, levert Renault de topversies in tweekleurige uitvoering, die optioneel ook leverbaar is voor de Techno-versie. Daarbij is het dak, de haaienvinantenne, de buitenspiegelkappen, de luchtinlaten in de voorbumper en de dorpelpanelen uitgevoerd in Noir Etoile. De Renault staat trots op grote wielen, met diameters van 17 tot 20 inch. De meeste daarvan zijn gepolijst en voorzien van het nieuwe Renault logo in geborsteld aluminium.

Het OpenR-scherm maakte zijn debuut in de nieuwe Megane E-Tech Electric en is een van de grootste schermen in de autowereld. Het is het kroonjuweel in het interieur van de Renault Austral. Het scherm, in de vorm van een ondersteboven gedraaide L, geeft zowel het digitale instrumentenpaneel weer als de multimedia-interface van de middenconsole.

Het deel van het OpenR-scherm voor het instrumentenpaneel biedt de bestuurder vier weergave-opties: Classic (snelheid, toerental etc.), navigatie (kaarten), Zen (minimalistisch) en Road (weergave van de omgeving van de weg en het verkeer). De uitgebreid aanpasbare weergave omvat ook vijf zogenoemde widgets (brandstofverbruik, bandenspanning, gereden afstand, eco-monitor, muziek) en acht verlichtingskleuren.

De uitvoering Esprit Alpine debuteert in het modellengamma van Renault met de Austral. Deze kenmerkende nieuwe uitvoering geeft de begrippen sportieve stijl, elegantie en technologie een nieuwe dimensie. De kenmerkende interieurbekleding in de uitvoering Esprit Alpine verwijst naar het DNA van Alpine, het sportieve merk van Renault Group. In deze versie9 heeft de Austral een assertievere uitstraling, ondersteund door de speciale carrosseriekleur Satin Gris Schiste. De exclusieve lak van een speciale formule houdt het midden tussen glans en mat, terwijl die ook sterker is dan voorheen. De uitvoering Esprit Alpine omvat ook 20-inch lichtmetalen wielen, model Daytona, met 'Alpine' markeringen en tweekleurig uitgevoerd in Black Diamond en rookgrijze lak.

De Austral is het eerste Renault model dat profiteert van wat het nieuwe CMF-CD-platform van de Alliantie te bieden heeft. Dat is ontwikkeld voor diverse hybride aandrijflijnen, zodat de Austral kan worden uitgerust met geëlektrificeerde aandrijflijnen, zoals de nieuwe E-Tech Hybrid en de nieuwe Mild Hybrid Advanced-aandrijflijn met 48V-batterij.

Renault introduceert met de Austral een gloednieuwe E-Tech full hybrid aandrijflijn. De aandrijflijn heeft een gecombineerd vermogen van maximaal 200 pk (147 kW). Deze nieuwste versie van de E-Tech-hybridetechnologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Renault Engineering, combineert een verbrandingsmotor, twee elektromotoren (één voor de aandrijving en een hoogspanningsstartgenerator (HSG) om de verbrandingsmotor te starten, te schakelen en de batterij op te laden), een centrale batterij en een slimme multi-mode 'dog box' versnellingsbak; waarbij het voldoende is om het gaspedaal even los te laten om te schakelen en dus synchronisatie overbodig is.

De Austral E-Tech Hybrid is uitgerust met een nieuwe 1,2-liter 130 pk (96 kW) sterke driecilinder turbobenzinemotor met een koppel van 205 Nm. Die is gekoppeld aan een elektromotor voor meer vermogen en koppel (50 kW en 205 Nm), een lithium-ion-batterij met een capaciteit van 1,7 kWh/400V en een versnellingsbak met zeven versnellingen (twee voor de elektrische modus en vijf voor de hybridemodus). De overbrengingen zijn geoptimaliseerd op het gebied van koppelcapaciteit (van 350 naar 410 Nm), vermogen en reactievermogen.

De Austral E-Tech Hybrid is verkrijgbaar in versies met 160 en 200 pk (118 en 147 kW) vermogen. Regeneratief remmen, automatisch geactiveerd tijdens vertragen en remmen, zorgt in combinatie met de hoge capaciteit van de lithium-ion-batterij voor bijladen en de efficiency van het E-Tech-systeem voor een relatief gunstig brandstofverbruik.

GlDe Mild Hybrid Advanced-aandrijflijn debuteert bij Renault in de Austral en dient als een alternatief voor de dieselmotor. De aandrijflijn combineert de nieuwste 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met een 48V lithium-ion-batterij en een startmotor. Die laatste helpt de verbrandingsmotor in situaties waarin de benzinemotor de meeste energie verbruikt (tijdens starten en accelereren) en levert extra trekkracht wanneer dat nodig is en helpt het brandstofverbruik te beperken.

De Austral is ook voorzien van een gloednieuwe proactieve functie om het brandstofverbruik te reduceren, door automatisch te adviseren om over te schakelen naar de Eco-modus. Dat gebeurt op basis van de gewoonten van de bestuurder en real-time analyse van de omstandigheden door de ingebouwde kunstmatige intelligentie. Het advies verschijnt op het centrale scherm.

Met de Austral verschijnt ook de derde generatie van de door Renault ontwikkelde vierwielbesturing: 4CONTROL Advanced. Met 4CONTROL Advanced is de Austral voorzien van een multi-link achteras, die zorgt voor een balans tussen wegligging, comfort en stabiliteit. Op slecht wegdek beheerst het systeem de verticale bewegingen van de wielen beter en filtert het bulten en gaten weg, wat zou zorgen voor een betere wegligging, meer comfort en minder rijgeluiden.

Door toepassing van een stuuractuator op de multi-link achteras is de maximale stuurhoek van de achterwielen nu 5o, tegengesteld aan de hoek van de voorwielen (voorheen 3,5°). Daardoor heeft de Austral een draaicirkel tussen stoepranden die kleiner is dan die van sommige stadsauto's: 10,1 meter.

In bochten (vanaf 50 km/u en afhankelijk van de gekozen MULTI-SENSE-instellingen) sturen de achterwielen maximaal 1° in dezelfde richting als de voorwielen. De bestuurders kan nu kiezen uit dertien instellingen (oorspronkelijk waren dat er drie), om het gedrag van de auto af te stemmen.

Het OpenR Link-systeem draait op Android Automotive OS, dat de autoversie is van het besturingssysteem dat op meer dan 75% van de smartphones wereldwijd wordt gebruikt. De software is ontwikkeld door Google, met de bedoeling dat die kan evolueren en veranderen met de komst van nieuwe technologie. De software is geschikt voor Android Auto (voor Android-smartphones) en Apple CarPlay (voor iPhones), zowel plug-in als draadloos. Dat betekent dat de Renault Austral kan communiceren met het digitale ecosysteem van de bestuurder. Behalve de navigatie met Google Maps en de handsfree Google Assistant maken de app-catalogus op Google Play en andere functies van de My Renault-app het multimediasysteem van de auto tot een aan de wensen van de gebruiker aanpasbare ruimte.

De interface van het OpenR Link-multimediasysteem kan net als een smartphone worden gepersonaliseerd. Elke gebruiker kan zijn eigen profiel maken en widgets gebruiken om de lay-out van het OpenR-scherm aan te passen aan zijn voorkeuren. Elk gebruikersaccount kan worden gebruikt om een uitgebreid gebruikersprofiel in te stellen om de instellingen van de Austral te personaliseren, de smartphone automatisch via Bluetooth te verbinden, toegang te krijgen tot favoriete radiostations en meer. Elk gebruikersprofiel kan ook worden gekoppeld aan een persoonlijk Google-account voor een rijkere ervaring.

Voor de Renault Austral is behalve het Arkamys-audiosysteem optioneel een systeem leverbaar van specialist Harman Kardon. Dit audiosysteem heeft een vermogen van 485 watt en omvat twaalf speakers: een centrale midrange-speaker voorin, twee tweeters aan weerszijden van het instrumentenpaneel, twee sprekers in de bekleding van de achterportieren. twee woofers in de bekleding van zowel de voor- als de achterportieren, twee midrange-units aan weerszijden van de hoedenplank en een subwoofer in de bagageruimte.

My Renault is toegankelijk via de mobiele app en kan worden gebruikt om op een parkeerplaats de auto terug te vinden met de functie 'Mijn voertuig lokaliseren', of om op afstand de koplampen te laten knipperen en te claxonneren. De applicatie kan ook worden gebruikt om het elektronische handboek van de Austral te raadplegen of om bijvoorbeeld op afstand de informatie van het instrumentenpaneel (kilometerstand enz.) te bekijken. Of om het servicecontract in te zien, contact op te nemen met een Renault monteur en om een afspraak te maken. De meeste functies van de My Renault-app kunnen ook worden geopend en gebruikt via het OpenR-scherm.

De mogelijkheid om de Austral op afstand te besturen wordt aangeboden aan wagenparkbeheerders, met een reeks oplossingen om het wagenparkbeheer te optimaliseren en de bedrijfskosten te beheersen. Dergelijke functies-op-afstand zijn het openen, sluiten en starten van de auto via een smartphone voor autodelen; controle van het brandstof- en oliepeil, onderhoudsmeldingen enz. Uiteindelijk kunnen de gegevens, die in bepaalde landen gedeeld worden met Renault en de Austral-servers, ook helpen bij het bieden van op maat gemaakte verzekeringsoplossingen voor professionals en particulieren.

Gedurende de hele levensduur van de Austral worden de My Renault-diensten voortdurend uitgebreid en doorontwikkeld, voor een naadloze combinatie van het leven aan boord en dat daarbuiten.

