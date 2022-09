Renault maakt prijzen Austral bekend

De Renault Austral wordt aangedreven door de nieuw ontwikkelde E-Tech full hybrid met 147 kW (200 pk) vermogen. Deze aandrijflijn maakt gebruik van een nieuwe 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met 96 kW (130 pk) en 205 Nm koppel en een nieuwe elektromotor die wordt gevoed door een lithium-ion-batterij (2 kWh/400V). De intelligente multi-mode transmissie biedt vijftien aandrijfcombinaties, waarvan twee in de 100% elektrische modus. In theorie bedragen gemiddelde verbruik en CO2-uitstoot 4,6 l/100 km en 104 g/km.

Een mild hybrid advanced-aandrijflijn, volledig nieuw in het aanbod van Renault, combineert de nieuwste 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met een 48V lithium-ion-batterij en een starter/generator. De 96 kW (130 pk) sterke, handgeschakelde aandrijflijn noteert verbruiks- en uitstootwaarden vanaf 5,2 l/100 km en 118 g/km.

Uitrustingsniveaus

De Renault Austral is beschikbaar in drie uitrustingsniveaus: equilibre, techno en iconic. Daarbij zijn de techno en iconic ook leverbaar in combinatie met de sportieve esprit Alpine-uitrusting; een primeur in het modellengamma van Renault.

De esprit Alpine ontleent zijn stijl aan het autosport-DNA van Alpine. Het onderscheidende ontwerp vergroot de aantrekkingskracht van de nieuwe Renault Austral met een satijngrijze voorspoilerlip, 20-inch lichtmetalen 'Daytona'-wielen, hoogglanszwarte raamomlijsting, achterlichten met 3D-iriserend effect en Alcantara stoelbekleding met blauw stikwerk en een met nappaleder bekleed stuurwiel met blauwe, witte en rode stiksels.

Leveringsgamma

De basisversie van de nieuwe Renault Austral, de equilibre, biedt een uiterlijk met onder andere een grote verchroomde grille en hoogglanszwarte wielkasten en zijskirts, terwijl het interieur wordt gekenmerkt door het dashboard met een 9-inch centraal beeldscherm en een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel. Deze uitvoering wordt tevens geleverd met parkeerhulp achter, handsfree toegang met kaartsleutel en startknop en LED Pure Vision-verlichting.

De uitvoering techno komt met kenmerken zoals zwarte 19-inch diamantgeslepen 'Komah'-wielen, stoelbekleding met een combinatie van kunstleder en stof en instelbare ambient interieurverlichting. Daarnaast is deze uitvoering standaard uitgerust met voorzieningen zoals het OpenR Link-systeem op een 12,3-inch scherm, inclusief Google-connectiviteit en -services waaronder Google Maps. Ook is het Easy Break-systeem te vinden op deze uitvoering.

De uitvoering iconic is uitgerust met zwarte 20-inch diamantgeslepen 'Effie'-wielen, een tweekleurige carrosserie met een zwart dak, verchroomde dakdragers en achterlichten met 3D-iriserend effect. Deze uitvoering is standaard uitgerust met een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie, verwarmbare voorstoelen en een elektrisch bedienbare achterklep die tevens handfree is te openen. Het premium gevoel in de iconic-uitvoering wordt verder versterkt voor het 360° around view 3D-camerasysteem en Stop & Go adaptieve cruise control.

In totaal zijn voor de Renault Austral 32 rijhulpsystemen beschikbaar die garant staan voor veiligheid en sereniteit, verdeeld in drie categorieën: rijden, parkeren en veiligheid. Andere primeur in de Renault Austral is 4CONTROL Advanced, de derde generatie van het vierwielbesturingssysteem van Renault. Dit systeem belooft comfort, buitengewone wendbaarheid en extra veiligheid op de weg.

Renault levert de Austral met keuze uit zeven carrosseriekleuren: Blanc Glacier, Blanc Nacré, Rouge Flamme, Blue Iron, Noir Etoilé en Gris Schiste. De kleur Gris Schiste Satin is exclusief beschikbaar voor de esprit Alpine.