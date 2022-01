Renault toont interieur Austral

26 januari 2022 | Na de onthulling van zijn silhouet, laat de Nieuwe Renault Austral nu een eerste glimp van het interieur zien aan de hand van designschets. Het is een gelegenheid om kennis te maken met een passagiersgericht interieur, waarbij de ontwerpers ruimte, dynamiek en kwaliteit als kernwoorden hanteerden. Het interieur van de nieuwe Renault Austral werd tot in het detail bestudeerd door het Renault Design-team, zowel wat het dynamische design betreft als qua welzijn en kwaliteit aan boord. Een interieur dat volop profiteert van de OpenR-technologie.

Het interieurdesign van nieuwe Renault Austral sluit aan bij de SUV-traditie, maar onderscheidt zich vanaf de eerste aanblik door zijn hoge en brede middenconsole, die de naam 'high comfort'-console kreeg. De architectuur van het dashboard werd ontworpen om een indruk van verfijning en breedte te creëren en de verbinding met de deurpanelen geeft de voorpassagiers een waar cockpitgevoel. Het algemene design volgt schuine lijnen die het geheel dynamischer maken.

Het interieur van den nieuwe Renault Austral is moduleerbaar. Er zijn tal van specifieke opbergvakken, te beginnen bij de brede, verschuifbare handsteun die de opbergruimte vergroot of het gebruik van het OpenR Link-multimediasysteem vereenvoudigt. Deze console herbergt twee grote opbergvakken met een specifieke ruimte voor de smartphone, waarin hij via inductie kan worden opgeladen. Met opbergvakken verspreid over het hele interieur biedt nieuwe Renault Austral meer dan 30 liter opbergruimte.

Om het karakter van het interieur te perfectioneren, siert een stof in gemengd textiel het volledige dak en de voorruitstijlen. Ook werd er bijzondere aandacht besteed aan het zitcomfort. Vooraan beschikt elke inzittende over een ruime ergonomische en comfortabele ruimte, en achteraan wordt het plaatsaanbod geoptimaliseerd door het ontbreken van een transmissietunnel. De moduleerbare en veelzijdige nieuwe Renault Austral beschikt over een achterbank die zich via een knop in de kofferbak laat verschuiven en neerklappen. De voorstoelen kregen een specifieke vormgeving die de gesprekken tussen de voor- en achterpassagiers bevordert.

Agneta Dahlgren, Projectdirecteur Design bij Renault: "Bij het ontwerp van het interieur voor nieuwe Renault Austral, stonden de perceptie van ruimte, het dynamische design en het gevoel van bescherming bovenaan het prioriteitenlijstje. En dat alles volgens hoge kwaliteitseisen. We zijn trots op het resultaat: de nieuwe Renault Austral biedt een even comfortabele als hoogtechnologische cocon. In het hart van de beleving genieten de passagiers in de even geruststellende als zuiver gelijnde cockpit een gevoel van gedeelde en individuele ruimte."

Het OpenR-scherm is een van de grootste schermen op de markt. Het dashboard vormt een geheel met het centrale scherm dankzij het L-vormige geheel met een totale weergaveoppervlakte van 24,3" (774 cm²). In het zicht en binnen handbereik verenigt deze geconnecteerde interface alle functies van de wagen om een uiterst puur interieurdesign te verwezenlijken.

De technologie, die met het Google Automotive Services-systeem werkt, claimt een geoptimaliseerde helderheid en reflectie, waardoor een dashboard geen overkapping vergt. Dat maakt ruimte vrij en geeft het geheel een erg modern zwevend effect. Dat streven naar visuele zuiverheid lag ook aan de basis van de discrete verticale centrale verluchtingsroosters, en de uiterst dunne en vlak aansluitende schermrand. Het vierkante stuurwiel met licht afgeplat middendeel werd ontworpen om voorrang te geven aan rijplezier en tegelijk een perfecte leesbaarheid van het dashboardscherm te verzekeren. Hij maakt integraal deel uit van de zintuiglijke en visuele interieurervaring.

Behalve de nieuwste geconnecteerde en intelligente oplossingen beschikt de OpenR Link-interface ook over Android Auto en Apple CarPlay, evenals Google Search en het navigatiesysteem Google Maps.

Renault toont gecamoufleerde Austral

5 januari 2022

Nieuwe Renault SUV heet Austral

6 december 2021