Renault toont gecamoufleerde Austral

5 januari 2022 | De nieuwe Renault Austral begint aan zijn laatste deel in de ontwikkelingsfase. Bij elke lancering van een nieuw model worden onze testmodellen maandenlang intensief getest om een topkwaliteit en -betrouwbaarheid te verzekeren. Deze duurzaamheidstests maken het mogelijk om de betrouwbaarheid en levensduur van de verschillende componenten te bevestigen.

Nieuwe Renault Austral ondergaat de zogenaamde "Confirmation Runs"-tests. In de praktijk zal een vloot van een honderdtal voertuigen 2 miljoen kilometer afleggen. Zo zal de nieuwe SUV Renault Austral nu Frankrijk, Spanje, Duitsland en Roemenië doorkruisen om na te gaan of de eerdere tests gegrond zijn. Zo zullen 900 bestuurders 600.000 kilometer afleggen in reële omstandigheden op open wegen, terwijl nog eens 1.400.000 kilometer op het circuit wordt afgelegd.

Deze tests zullen het bijvoorbeeld mogelijk maken om de afstellingen van het nieuwe CMF-CD3-platform, de rijhulpsystemen, de geluidsdemping en het ophangingscomfort te valideren om onze toekomstige klanten het beste te bieden.

De nieuwe Renault Austral zal profiteren van een aanbod uitsluitend geëlektrificeerde benzinemotoren, waarvan de meeste nieuw zijn: een nieuwe generatie E-Tech Hybrid-aandrijflijn, een 1.3 TCe mild-hybrid 12V- aandrijflijn en een gloednieuwe 1.2 TCe mild-hybrid 48V- aandrijflijn.

Nieuwe Renault SUV heet Austral

6 december 2021