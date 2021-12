Renault Austral

Nieuwe Renault SUV heet Austral

6 december 2021 | Renault onthult de naam van een nieuwe SUV die de huidige Renault Kadjar zal vervangen: Austral. Zijn naam is afgeleid van het Latijnse woord 'Austral' en ligt in veel Europese talen prettig in het gehoor. Met name in het Frans, wat belangrijk is voor het merk dat trots is op zijn afkomst.

