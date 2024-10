De eerste Renault 4 was betaalbaar dankzij de elementaire opzet. Dat gold niet alleen voor de techniek en de uitrusting, maar zelfs voor de manier waarop de auto werd gebouwd. Het resultaat was een eenvoudige uitstraling en juist dat zorgde voor een unieke charme en werd deel van het succes. Echter, zo'n simpel ontwerp zou tegenwoordig niet acceptabel zijn vanwege de veiligheid. Daarom is de nieuwe 4 weliswaar geïnspireerd op het origineel, maar is het zeker geen retro-auto. Wel is op alle manieren het karakter van het origineel behouden. Dat begint met de ronde koplampen gevat in een donkere achtergrond met een nadrukkelijke omlijsting, "Monoblock" noemt Renault dat. De stootbumpers van voorheen vormen nu ornamenten.

Het zijaanzicht is nog overtuigender, want de onderlinge verhoudingen zijn gelijk gebleven aan het origineel. Daaronder zijn ook het kenmerkende achterste zijruitje en de aflopende achterklep. De stootranden van weleer komen terug in de vorm van vouwen in het plaatwerk. Omdat de nieuwe Renault 4 een elektrische auto is, is de auto zwaarder en dat vereist grotere wielen. De "4 Electric" is daarom fors groter dan het origineel, maar direct herkenbaar als Renault 4. De nieuwe incarnatie is 414 cm lang en daarmee kleiner dan de Renault Captur en groter dan de Clio. Net als het origineel is de R4 iets hoger dan een standaard hatchback, maar Renault heeft de verleiding weten te weerstaan om van de nieuwe 4 een SUV of crossover te maken. Desondanks is de bodemvrijheid wel groter dan die van de Captur, wat juist wel een SUV is. Dankzij de keuze van de vormgevers roept de Renault 4 nostalgische gevoelens op voor mensen die het origineel kennen.

Ruimte en uitrusting

De vormgevers hebben nog meer werk gemaakt van het interieur dan van het exterieur. Volgens de klassieke Franse stijl heeft de 4 een groot dun stuurwiel, grote hendels aan de stuurkolom en gewatteerde stoelen. Het dashboard is vrijwel gelijk aan dat van de nieuwe Renault 5, maar de fabrikant geeft aan voor de 4 nog meer duurzame materialen te gebruiken met het oog op het intensieve gebruik als gezinsauto.

„Net als voorheen is de R4 revolutionair dankzij de eigenzinnige opzet“

Dankzij de band met het verleden is de 4 geen rijdende computer en heeft de auto geen minimalistisch interieur. Functies worden met knoppen op het dashboard bediend. Natuurlijk is de 4 wel een moderne auto, want achter het stuurwiel en centraal op het dashboard zijn beeldschermen te vinden. De uitrusting is modern en compleet, inclusief een slimme assistent. Dit systeem is gebaseerd op Android Automotive en daarom is de functionaliteit uitmuntend, maar betaalt de gebruiker met de persoonsgegevens. Wanneer Google een verzoek niet kan afhandelen, wordt het doorgestuurd naar ChatGPT. Ook hiervoor geldt: de dienstverlening is uitstekend, maar het gaat ten koste van de privacy. Tip: de basisuitvoering heeft geen Android of OpenAI ingebouwd en is dus een aanrader voor hen die zich zorgen maken om de privacy.

De ruimte voorin is goed, waarbij opvalt dat de motorkap goed zichtbaar is en dat vormt een handig ijkpunt tijdens manoeuvreren. De ruimte achterin is gemiddeld. Echter, met de voorstoel in de laagste stand is er geen ruimte voor de voeten van de achterpassagiers. Heel handig: de bijrijdersstoel kan net als de achterbank worden opgeklapt en dan kan de 4 objecten tot 2.2 meter aan boord vervoeren. Voor een extra gevoel van ruimte is de 4 leverbaar met een stoffen dak (gaat niet ten koste van de hoofdruimte) dat over vrijwel de gehele lengte van de auto kan worden geopend.

Iets wat bij de eerste 4 volstrekt ondenkbaar was: de achterklep kan elektrisch worden geopend en gesloten. Aan de zijkanten van de kofferruimte zijn bergvakken te vinden en ook onder de laadvloer is extra bergruimte te vinden. Mocht dat allemaal onvoldoende zijn, dan mag de R4 een aanhanger van maximaal 750 kg trekken.

Elektrische auto

De nieuwe Renault 4 is alleen leverbaar als elektrische auto en is in die zin even vernieuwend als de eerste generatie, want de 4 Electric maakt elektrisch rijden voordeliger en aantrekkelijker. Op de prijslijst staan twee elektromotoren en twee batterijen. De standaard batterij zorgt voor een bereik van 300 km. Met de "Comfort Range" neemt de actieradius toe tot 400 km. Een 120 pk / 225 Nm sterke motor vormt de basis, daarnaast is een 150 pk / 245 Nm sterk exemplaar leverbaar. Laden kan met respectievelijk 80 kW of 100 kW. De R4 kan niet alleen elektrisch laden, maar ook energie terugleveren. Dat kan op twee manieren. De eenvoudigste is "V2L", waarmee elektrische apparaten gevoed kunnen worden door de auto, bijvoorbeeld op een camping. Met "V2G" kan de R4 stroom terugleveren aan het net wanneer de vraag groot is en zo kan de Renault-rijder bijverdienen. Bij lage vraag naar stroom kan de R4 automatisch opladen tegen lage prijzen.

Met hendels achter het stuurwiel kan in drie stappen worden bepaald hoeveel energie de 4 terugwint bij het loslaten van het stroompedaal. Daarnaast is een vierde niveau beschikbaar waarbij de R4 zo sterk inhoudt, dat het rempedaal alleen nog in noodsituaties nodig is en dus met één pedaal kan worden gereden.

Rijeigenschappen

Dankzij een standaard platform voor elektrische auto's kan Renault bijzondere modellen uitbrengen zoals de nieuwe R4. Het zogenaamde "AmpR small"-platform van de Renault 5 vormt de basis, maar is voor de 4 met 8 cm verlengd voor meer binnenruimte. Het platform biedt ook ruimte aan een zogenaamde "multi link" achteras en dat zorgt voor een dynamisch en tegelijkertijd verfijnd weggedrag. Middels "Multi Sense" kan worden gekozen voor een economisch, comfortabel of sportief karakter. Daar bovenop biedt de R4 ook speciale modi voor sneeuw en ruig terrein. De 4 heeft geen vierwielaandrijving, maar belooft dankzij slimme elektronica wel verder te komen dan een standaard hatchback.

Conclusie

63 jaar na de introductie van het eerste model introduceert Renault de tweede generatie van de 4. Het doel was om een moderne interpretatie van het klassieke model te bouwen. Net als voorheen is de R4 een ruime gezinsauto die zijn charme dankt aan eigenzinnige eenvoud. Daar komt voor deze nieuwe generatie een vette knipoog naar het origineel bij, waardoor de 4 Electric bij velen nostalgische gevoelens losmaakt en daarmee begeerlijker wordt. Ondanks het bijzondere uiterlijk is de R4 ruim en functioneel.

Net als voorheen is de R4 revolutionair dankzij de eigenzinnige opzet. Daar komt innovatieve techniek bij, want de 4 is alleen leverbaar als elektrische auto. De R4 deelt de techniek met andere modellen van Renault en kan daarom de ontwikkelingskosten delen om tot een lagere prijs te komen.