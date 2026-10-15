Porsche presenteert Mission S

Het exterieur van de Porsche Mission S vertaalt typische designkenmerken van Porsche door naar de toekomst. De karakteristieke torpedospatborden, iconische daklijn en opvallende verhouding tussen breedte en hoogte vormen centrale elementen van het nieuwe sportwagenplatform. Daarmee komt het prestatiegerichte karakter van de sportwagen extra goed tot zijn recht.

Een doorlopende hoofdlijn verbindt de lichtunits voor en achter, waardoor een opvallend en harmonieus totaalbeeld ontstaat. Boven deze lijn benadrukken de oppervlakken de gespierdheid en dynamiek. De delen eronder maken tegelijkertijd de technische functies zichtbaar en onderstrepen de filosofie van de lichtgewichtconstructie. Historische Porsche iconen dienden als inspiratiebron voor het design. De ronde koplampen en opvallende spatborden - die niet alleen het bekende 'torpedo'-ontwerp symboliseren, maar ook het zijprofiel meer laten opvallen - doen denken aan de 911. De sluitlijnen die overgaan in de lichtunits zijn een eerbetoon aan het G model. Het vlakke front is geïnspireerd op dat van de GT1, terwijl de dynamische daklijn onder de achtervleugel doet denken aan de 959. Bij de Mission S loopt die daklijn op opvallende wijze helemaal door tot aan de achterkant van de auto.

De verhoudingen van de showauto worden gedomineerd door de middenmotorarchitectuur. De motor ligt centraal in de auto, waardoor de bekende 'flyline' tot stand komt. Technische details als de koeloplossing - die doet denken aan de radiatorventilator van de Porsche 917 - of de volledig geïntegreerde actieve achtervleugel combineren functie en design op typisch Porsche wijze. Een ander opvallend designkenmerk vormen de velgen. Op basis van het iconische 'dial-design' van de 928 is een nieuw ontwerpconcept gecreëerd met een nadrukkelijke focus op een lichtgewicht constructie.

Interieur: de bestuurder staat altijd centraal

Wat het interieur betreft keert de Porsche Mission S bewust terug naar de kernwaarden van de sportwagens van weleer. Zo is het interieurdesign gebaseerd op historische modellen als de 550 Spyder en 356. Twee opvallende lijnen lopen door het dashboard en de deuren. Ze geven de bestuurder het typische gevoel 'diep in de auto' te zitten en creëren een strakke, tijdloze uitstraling. Een vloeiende overgang tussen analoge en digitale technologie zorgt ervoor dat het interieur zowel vertrouwd als modern aanvoelt. Klassieke schakelaars en knoppen worden gecombineerd met moderne schermen. Dat zorgt voor een ergonomische indeling die het vertrouwde met de toekomst verbindt. Ook de stoelen volgen deze benadering. Nieuwe technische oplossingen - zoals een geïntegreerde veiligheidsgordelsluiting in het middenpaneel en verplaatste bedieningsknoppen voor de elektrische verstelling - combineren comfort, functie en autosport-DNA.

Qua kleur grijpt de showauto met witte, grijze en rode tinten bewust terug op de traditie van succesvolle raceauto's van Porsche. De speciaal ontwikkelde interieurkleuren - Firn White Metallic, Light Red Metallic, Black Chrome en Special Black - geven een nieuwe draai aan de klassieke Porsche Motorsport kleuren en benadrukken de visuele link met de sportieve kern van het merk.

Analoge en digitale bediening

De uitlijning van alle bedieningselementen richting de bestuurder, in combinatie met een mix van haptische en digitale feedback, zorgt voor een nadrukkelijk directe gebruikerservaring. Hoofdrolspelers in dit verband zijn onder meer de vijf karakteristieke ronde klokken achter het stuur. Centraal staat de toerenteller met een analoge wijzer en een display erachter. Afhankelijk van de gekozen rijstand komt de toerenteller dichter bij de bestuurder te staan om de focus nog verder te versterken. Ook de opstelling van de ronde klokken past zich aan de geselecteerde rijstand aan: ze staan ofwel naast elkaar ofwel achter elkaar, afhankelijk van de gekozen modus. Een andere innovatie is de houder voor de speciaal ontworpen sleutel, die - zoals gebruikelijk bij Porsche - links van het stuur zit. Nog zo'n voorbeeld zijn de nieuwe bedieningselementen in het dashboard met een push-pull-functie die direct toegang geven tot diverse comfort- en rijfuncties. Ook het vernieuwde Sport Chrono klokje combineert analoog technologie met digitale precisie.

Porsche heeft er bewust voor gekozen om geen permanent geïntegreerd middendisplay of een vast passagiersdisplay in het dashboard op te nemen. In plaats daarvan is er een uitschuifbaar smartphonesysteem ontworpen dat compatibel is met MagSafe-technologie, voor gebruik wanneer dat nodig is. De smartphone van de gebruiker kan desgewenst dienen als navigatie- of informatiescherm. Een overzichtelijke My Porsche app geeft toegang tot alle functies en laat de gebruiker ook digitale, historisch geïnspireerde designs kiezen voor de ronde klokken. Het resultaat is een interieurconcept dat rijbeleving vooropstelt en tegelijkertijd maximale flexibiliteit en gemak biedt.