Meer personalisatie voor Porsche Cayenne

Een opvallende nieuwe voorziening is de elektrische bediening van de portieren. Ze zijn van binnen en buiten te bedienen via knoppen in het interieur, de portiergrepen, het Flow Display van Porsche Communication Management (PCM) en op afstand met de Porsche Digital Key. De bestuurder kan het eigen portier bovendien sluiten door de veiligheidsgordel vast te maken of het rempedaal in te drukken.

Sensoren houden voortdurend de ruimte rond de portieren in de gaten. Detecteren ze een persoon of obstakel, dan stopt het portier automatisch. In combinatie met assistentiesystemen zoals de uitstapwaarschuwing voorkomt de technologie dat een portier opent wanneer ander verkeer nadert. Handmatige bediening blijft altijd mogelijk.

Porsche Wireless Charging.

Geen laadkabel meer aansluiten, maar de Cayenne Electric boven een vast geïnstalleerde bodemplaat parkeren, waarna het laden automatisch start. Porsche Wireless Charging maakt laden thuis zo eenvoudiger. Het systeem bestaat uit drie onderdelen: de voorbereiding van de benodigde hardware, een plaat onder de auto en de bodemplaat op de parkeerplaats. Die laatste is weerbestendig en kan ook buiten worden geïnstalleerd. De energie wordt draadloos overgedragen met maximaal 11 kW en een efficiëntie van ongeveer 90 procent.

Massage met vijf programma's en muziek

Massage voelen én muziek ervaren. De nieuwe massagefunctie met 4D audio in de Cayenne Electric combineert beide. De voorstoelen kunnen worden voorzien van 16 luchtkussens en zes geluidsactuatoren in de rugleuning en zitting. Die zorgen voor voelbare, diepe impulsen. Er zijn vijf massageprogramma's beschikbaar, met vibratiemassage in verschillende intensiteitsniveaus. De geïntegreerde geluidsactuatoren voegen daar een muziekbeleving in de auto toe. Het massageprogramma en de intensiteit zijn via het centrale scherm in te stellen. De 4D audiofunctie werkt ook onafhankelijk van de massagefunctie en de verdeling en sterkte van de vibraties zijn aan te passen. De massagefunctie met 4D audio is daarnaast geïntegreerd in de Mood Modes. Er zijn drie extra Wellness Mood Modes beschikbaar. Ze combineren pneumatische massage en vibraties met speciaal samengestelde geluidservaringen.

105 kleuren en nieuwe interieuropties

De Cayenne Electric was al leverbaar in 13 standaardkleuren uit de categorieën Contrasts, Shades, Dreams en Legends. Daar komt nu het 'Paint to Sample' programma van Porsche Exclusive Manufaktur bij, met 92 extra lakkleuren. Daarmee zijn nu in totaal 105 tinten beschikbaar. Dat geeft klanten nog meer ruimte om hun Porsche Cayenne Electric naar eigen smaak samen te stellen.

Ook voor het interieur biedt Porsche nu nog meer individualiseringsmogelijkheden. De Cayenne Electric was al leverbaar met het Interieurstijlpakket. Het pakket is samengesteld door Style Porsche en Porsche Exclusive Manufaktur en combineert verschillende details in zwart en exclusieve groentinten tot een harmonieus tweekleurig interieur.

Met het nieuwe modeljaar is het uitgebreide interieurstijl pakket toegevoegd, met aanvullende lederen bekleding en sierstiksels in Delgada Green. Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden voor de stoelconsoles voor en achter, uitgevoerd in leder en Race-Tex, en voor de met Race-Tex beklede dorpellijsten. Gekleurde sierstiksels maken deze uitvoeringen compleet en bieden meer ruimte om het interieur naar eigen smaak samen te stellen.