Porsche ontvouwt toekomstplannen tot 2035

'Sportwagenschmiede '35 - gedreven door de liefde voor sportauto's'. Onder die titel presenteerde Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zijn strategische heroriëntatie tijdens een Capital Markets Day in het ontwikkelingscentrum in Weissach. Het overkoepelende doel van het plan is om de positie van Porsche als één van 's werelds begeerlijke sportautomerken te versterken. Met modellen die zowel het sportieve luxesegment als het sportieve premiumsegment bedienen, wil Porsche hogere rendementen behalen in het topsegment van de automarkt en tegelijkertijd profiteren van grotere schaalvoordelen. Daarbij laat de onderneming zich ook in de toekomst leiden door het principe 'Value over Volume'. In combinatie met een afgeslankte, flexibelere organisatie en efficiëntere processen streeft Porsche naar een aanzienlijk lager break-evenpunt, dat bij minder dan 200.000 auto's moet worden bereikt.

"Met onze 'Sportwagenschmiede '35' strategie volgen we een duidelijk plan. Het uiteindelijke doel is om ons unieke sportwagenmerk verder te versterken, in alle modelseries en met nieuwe, populaire modellen in segmenten met hogere marges", verklaart dr. Michael Leiters, voorzitter van de Raad van Bestuur van Porsche AG. "Onze strategie legt de basis om Porsche efficiënter, productiever en winstgevender te maken. Op dit moment ligt de nadruk vooral op het verlagen van de kosten en het financieel robuuster maken van de onderneming. We hebben al een aantal belangrijke mijlpalen bereikt."

Banen kernpersoneel veiligstellen

Zo is er met de vakbonden een 'Future Package' overeengekomen, dat naast een maatschappelijk verantwoorde inkrimping van 9.000 banen ook de toezegging bevat om de banen van het kernpersoneel tot 2035 veilig te stellen. In lijn met deze maatregelen wordt het aantal managementfuncties op de middellange termijn met 40 procent teruggebracht en het personeelsbestand in zowel directe als indirecte functies met 25 procent, met een strategische doelstelling van 30 procent.

Focus op kernactiviteiten

Ook zijn er al belangrijke maatregelen doorgevoerd in het kader van de focus op de kernactiviteiten. Denk daarbij aan de verkoop van aandelen in Rimac en Bugatti Rimac, de ondertekening van de overeenkomst voor de verkoop van de adviesdochter MHP, en de geplande stopzetting van de ontwikkelings- en productieactiviteiten van de Cellforce Group, van Porsche eBike Performance en van Cetitec.

Verbreding gamma met nieuwe modellen

Daarnaast focust Porsche op een verdere uitbreiding van het modellenaanbod. Die begint met de volledig elektrische 718 Boxster en Cayman, die naar verwachting in 2028 - in hun eerste volledige productiejaar - de omzet gaan ondersteunen. Ook wordt in 2028 een nieuwe SUV gepresenteerd die naast de huidige, volledig elektrische Macan op de markt komt. Het nieuwe model - met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen - gaat naar verwachting in 2029 een merkbare bijdrage leveren aan de omzet en winstgevendheid, na de opschaling van de serieproductie in 2028.

Ook blikt Porsche met de Mission S vooruit op de mogelijke ontwikkeling van een platform voor toekomstige supersportwagens met middenmotor, als een mogelijke modellijn boven de iconische 911. Daarnaast wordt het 911 aanbod versterkt met extra spannende 911 varianten. Aanvullend onderzoekt Porsche ook de mogelijkheid van een SUV boven de huidige Cayenne.

In algemene zin houdt Porsche houdt vast aan zijn drieledige aandrijflijnbenadering en gaat het merk verder investeren in merkbepalende verbrandingsmotor- en PHEV-aandrijvingen, alsmede in de volgende generatie batterijtechnologie.

Home of Sports Cars

Verder is Porsche van plan het merk op een hoger niveau te positioneren, onder andere door uitgebreidere individualiseringsmogelijkheden en een uitbreiding van het productaanbod in hogere segmenten. Op die manier wil de sportwagenfabrikant de gemiddelde verkoopprijs van zijn topmodellen op de middellange termijn met ongeveer 20 procent verhogen, ondersteund door een bijbehorende productkwaliteit. In lijn hiermee gaat Porsche het wagenpark van sterk gepersonaliseerde auto's via het Sonderwunsch programma verder uitbreiden. Op de middellange termijn wil Porsche de omzet uit deze activiteit verzesvoudigen. Als een volgende stap is Porsche voornemens zijn activiteiten op de drie gebieden Performance (inclusief Manthey), Exclusiveness (Sonderwunsch en Exclusive Manufaktur) en Heritage te bundelen onder de overkoepelende term 'Home of Sports Cars'. Centraal in het aanbod staat het gevestigde Sonderwunsch programma, dat verder wordt uitgebreid.

Dr. Leiters: "Onze strategie is sterk gericht op onze ambities voor de middellange termijn, zodat de maatregelen en de bijbehorende resultaten zo snel mogelijk effect sorteren. De term 'Sportwagenschmiede' is bewust gekozen omdat die alles weergeeft waar Porsche in de toekomst voor wil staan: ons streven om in elk segment de sportiefste auto's aan te bieden, maar ook vakmanschap, nuchter denken en ondernemend, zakelijk handelen."