Porsche Macan

Porsche Leipzig bouwt miljoenste Macan

16 juli 2025 - De Porsche fabriek in Leipzig heeft zijn één miljoenste Macan geproduceerd. Sinds 2013 rolt de Porsche Macan in Leipzig van de productielijn en sindsdien is hij wereldwijd uitgegroeid tot een populaire SUV. In 2024 werden er 82.795 exemplaren van aan klanten geleverd.