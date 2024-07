Porsche introduceert 2 nieuwe varianten van Macan

Waar de focus bij de Macan met achterwielaandrijving vooral ligt op efficiëntie en een grote actieradius, vult de nieuwe Macan 4S het gat tussen de Macan 4 en de Macan Turbo. Net als de varianten die Porsche begin 2024 introduceerde, is de 4S uitgerust met het elektronisch geregelde Porsche Traction Management (ePTM). Dit systeem verdeelt de aandrijfkracht tussen de voor- en achteras ongeveer vijf keer sneller dan een conventioneel vierwielaandrijvingssysteem.

Macan: 100 kWh accupakket

Het nieuwe instapmodel van de elektrische Macan put zijn energie uit een lithium-ionperformanceaccu van 100 kWh. De aandrijving wordt exclusief verzorgd door een motor op de achteras met een vermogen van 250 kW (340 pk) die Porsche ook in de Macan 4 gebruikt. In combinatie met Launch Control levert de Macan tot 265 kW (360 pk) aan overboostvermogen en een maximumkoppel van 563 Nm. Vanuit stilstand accelereert de elektrische SUV in 5,7 seconden naar 100 km/u; hij heeft een topsnelheid van 220 km/u.

Door af te zien van vierwielaandrijving is de Macan 110 kilogram lichter dan de Macan 4. Hierdoor heeft hij minder elektriciteit nodig voor de aandrijving, wat resulteert in een theoretische WLTP-actieradius tot 641 kilometer.

Macan 4S: krachtige elektromotoren

De Macan 4S heeft een nieuwe motor op de achteras en een 600-ampère SiC pulsomvormer. Samen met de motor op de vooras, die Porsche ook gebruikt in de Macan 4 en de Turbo, resulteert dit in een systeemvermogen van 330 kW (448 pk) met een kortstondige overboost tot 380 kW (516 pk). Met Launch Control is het maximumkoppel 820 Nm en accelereert de Macan 4S in 4,1 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 240 km/u. De gecombineerde WLTP-actieradius bedraagt in theorie 606 kilometer.

De Macan 4S is standaard uitgerust met Porsche Active Suspension Management (PASM), de elektronische dempingsregeling van Porsche. Adaptieve luchtvering met nivelleringssysteem en hoogteverstelling, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) en achterasbesturing helpen om de rijeigenschappen van de Macan 4S te verbeteren, zowel op het gebied van prestaties als comfort.

Nieuwe kleur, nieuwe wielen, nieuw offroad designpakket

Een nieuwe exterieurkleur, Slate Grey Neo, is nu beschikbaar voor alle Macans. Daarnaast heeft Porsche een 20 inch Macan S-velg toegevoegd aan het assortiment. Een nieuw offroad designpakket komt optioneel beschikbaar voor alle versies. Onverharde wegen en steile hellingen en afdalingen zijn nu gemakkelijker te overwinnen. Door de aangepaste voorbumper is de aanrijhoek vergroot tot maximaal 17,4 graden, afhankelijk van het model (met de luchtvering op een specifiek verhoogd niveau). In combinatie met adaptieve luchtvering verhoogt het offroad designpakket ook de bodemvrijheid met 10 mm tot 195 mm in de normale stand. Porsche biedt het pakket in twee kleuren: in Vesuvius grijs of in de kleur van het exterieur. De voorbumper, zijskirts, diffusorpanelen en dakrails worden dan overeenkomstig gespoten. Speciale 21 inch offroad designvelgen in Vesuvius grijs zijn ook beschikbaar. Voor de Macan, Macan 4 en Macan 4S is de offroad voorbumper met de inleg in Vesuvius grijs optioneel beschikbaar. De aanrijhoek is dan gelijk aan de versies met het offroad designpakket.

Porsche Driver Experience

Met de elektrificatie van de Macan heeft Porsche in zijn SUV-model een compleet nieuw display- en bedieningssysteem geïntroduceerd. Deze Porsche Driver Experience biedt een mix van digitale en analoge elementen. Ze omvatten een instrumentencluster met een 12,6 inch gebogen display, een 10,9 inch passagiersdisplay, een head-up display met augmented reality-technologie en sfeerverlichting. Porsche heeft het ontwerp van de schermen voor alle Macan modellen aangepast.

Zo worden de inzittenden nu welkom geheten en heeft Porsche Driver Experience een vernieuwd uiterlijk. Daarnaast is het via een nieuwe Themes-app mogelijk de achtergrondkleur van de displays en de sfeerverlichting aan te passen aan de exterieurkleur, met een keuze uit twaalf tinten.