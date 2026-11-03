Porsche introduceert nieuw infotainment-systeem

De kern van de nieuwe hardware wordt gevormd door een system-on-chip platform met tot vijf keer zoveel rekenkracht als de vorige generatie. Klanten profiteren van snellere systeemopstarttijden, kortere laadtijden en een soepelere bediening. Meerdere apps zijn nu gemakkelijker gelijktijdig te gebruiken, terwijl ze op de achtergrond actief blijven en sneller beschikbaar zijn bij het wisselen tussen apps. Tegelijkertijd vormt het nieuwe platform de technische basis voor toekomstige digitale functies en verdere ontwikkeling. Dankzij uitgebreide over-the-air-updates kunnen de software en specifieke functies zelfs na levering van de auto worden verbeterd.

Porsche Digital Interaction

Via Porsche Digital Interaction brengt Porsche de design- en interactietaal die met de Cayenne Electric werd geïntroduceerd, nu ook naar de 911, Taycan, Panamera en de Cayenne modellen met benzinemotor en hybride-aandrijving. Het nieuwe systeem combineert een modern UX/UI-ontwerp, consistente bedieningslogica en uitgebreide personalisatiemogelijkheden. Een centraal onderdeel van Porsche Digital Interaction is het vrij draaibare 3D-model van de auto in de carrosseriekleur. Het biedt rechtstreeks via de virtuele auto toegang tot voertuigfuncties en instellingen. Vijf thema's en configureerbare widgets vullen het bedieningsconcept aan.

Nieuwe navigatie en AI-aangedreven Voice Pilot

Navigation Plus maakt gebruik van een nieuwe kaarttechnologie en een nieuwe 3D-kaartweergave. Online kaartgegevens en actuele verkeersinformatie ondersteunen de routebegeleiding. In volledig elektrische auto's plant de Porsche Charging Planner laadstops en houdt daarbij rekening met het voorverwarmen van de accu. De verbeterde Voice Pilot wordt aangedreven door AI en is gebaseerd op een groot taalmodel. Hierdoor kan het systeem natuurlijke spraak, meerstapsverzoeken en vervolgvragen verwerken. Navigatie, specifieke voertuigfuncties, media en bepaalde apps zijn via stemcommando's te bedienen. Nieuwe softwareversies en functionele verbeteringen worden via over-the-air updates rechtstreeks naar de auto gestuurd.

Blended ecosystem

Met het nieuwe platform zet Porsche zijn 'blended ecosystem' strategie consequent voort. Hiermee wordt het Porsche ecosysteem samengevoegd met de eigen digitale ecosystemen van klanten. Apps en diensten vanuit de auto, de smartphone en externe aanbieders worden via gestandaardiseerde interfaces geïntegreerd om één samenhangend digitaal systeem te creëren. Via het App Center kunnen apps van Porsche en van derden rechtstreeks in de auto worden geïntegreerd. Gebruikers kunnen zelf apps kiezen, downloaden en updaten. Het aanbod omvat audio- en videostreaming, navigatie, parkeer- en laaddiensten, en wordt nog uitgebreid.

Voor het eerst is Apple Music via het Porsche App Center ook rechtstreeks in de auto beschikbaar. In combinatie met de Bose®- en Burmester 3D High-End Surround Sound systemen ondersteunt het Apple Music-platform Dolby Atmos. Andere apps kunnen via Apple CarPlay ook gebruikmaken van Dolby Atmos, mits ze deze functie ondersteunen. Smartphone-integratie biedt een diepere integratie, inclusief kaartweergave in het instrumentenpaneel en EV-routeplanning met voorverwarming van het accupakket (in bepaalde markten).

Beschikbaarheid

De nieuwe generatie infotainment, inclusief Porsche Digital Interaction, wordt geleidelijk geïntroduceerd in nieuw geproduceerde modellen uit de 911, Taycan, Panamera en Cayenne serie. De beschikbaarheid kan per markt, model, productiedatum en uitrusting variëren.