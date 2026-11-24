Als onderdeel van een standaard ontwikkelingsprogramma werd de elektrische 718 Boxster onderworpen aan duurtests onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Van de vrieskou van -30 graden Celsius op ijs en sneeuw in Zweden tot aan de extreme hitte van 51 graden Celsius in Death Valley in de VS. Alle onderdelen van de 718 Boxster werden grondig op de proef gesteld. In het drukke verkeer van metropolen als Las Vegas, Los Angeles en Shanghai lag de focus op de dagelijkse praktische bruikbaarheid en op de rijsystemen. Technici en testrijders waren in meer dan twintig landen onderweg, op testtrajecten op 86 meter onder zeeniveau tot aan 2.750 meter hoge bergpassen. Daarbij testten ze het laadgedrag met vijf verschillende laadstandaarden. In totaal legde het testteam met de elektrische 718 Boxster zo'n vier miljoen kilometer af.

Porsche 718 Boxster | Porsche kondigt elektrische 718 Boxster aan

E-Core platform

Het behoud van het DNA van zijn voorgangers was één van de topprioriteiten bij de ontwikkeling van de elektrische Porsche 718 Boxster. Het 800 volt accupakket is ondergebracht op de plek waar voorheen de brandstofmotor zat, direct achter de stoelen. Deze E-Core architectuur is op maat gemaakt voor de 718 Boxster ontwikkeld en zorgt voor een lage zitpositie die zo kenmerkend is voor een sportwagen. Het gewicht is geconcentreerd in het midden van de auto. Daardoor heeft de 718 Boxster een gewichtsverdeling van 40:60 tussen de voor- en achteras, ongeveer zoals bij een klassieke sportwagen met middenmotor. Dankzij de lichtgewichtconstructie weegt de auto ongeveer evenveel als de huidige 911 modellen.

Chassisonderdelen van de 911

Een groot aantal chassisonderdelen is gebaseerd op die van de 911. Zo is de stuurinrichting afgeleid van de 911 Carrera GTS en is achterasbesturing voor het eerst beschikbaar. Ook de afmetingen van de velg-/bandencombinaties en het remsysteem zijn gebaseerd op die van zijn grote broer, de Porsche 911.

De elektrische 718 Boxster wordt de krachtigste 718 tot nu toe. Het topmodel sprint in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van meer dan 250 km/u. Alle 718 Boxster modellen krijgen achterwielaandrijving.

Standaard met E-Shift

Alle uitvoeringen van de Porsche 718 Boxster worden standaard uitgerust met E-Shift. Daarmee kan de bestuurder met een druk op de knop een 7-traps PDK versnellingsbak simuleren. Afhankelijk van de gekozen rijmodus veranderen de virtuele schakelkenmerken. Net als bij de PDK biedt E-Shift keuze uit automatisch of handmatig schakelen met de hendels achter het stuur. Als de E-Shift modus niet is geactiveerd, bieden de schakelpaddles achter het stuur keuze uit drie recuperatieniveaus in plaats van virtuele schakelingen.

Wereldpremière begin 2027

De volledig elektrische Porsche 718 Boxster, die gebouwd gaat worden in de hoofdfabriek van Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen, beleeft zijn wereldpremière in het eerste kwartaal van 2027.