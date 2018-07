Porsche vernieuwt Macan

25 juli 2018 | Porsche heeft in Shanghai de vernieuwde Macan onthuld. De compacte SUV is sinds zijn lancering in 2014 uitgegroeid tot een succes en is nu verbeterd op het gebied van design, comfort, connectiviteit en rijdynamiek.

Door een aantal subtiele wijzigingen aan zijn exterieur oogt de nieuwe Macan sportiever en moderner. Hij is nu bijvoorbeeld standaard uitgerust met LED-koplampen en -achterlichten. Optioneel is Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), wat de lichtverdeling automatisch aanpast aan de situatie. Typische Porsche-elementen aan de achterkant zijn de driedimensionale led-strip en remlichten in vierpuntsdesign. Nieuwe exterieurkleuren zijn Miamiblauw, Mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic en Krijt.

In het interieur wordt de connectie tussen de 911 en de Macan versterkt door het optionele GT-sportstuurwiel. De geïntegreerde Sport Response Button en de knop om van rijmodus te wisselen horen bij het optionele Sports Chrono Pakket. Nieuwe comfortopties zijn er in de vorm van een verwarmde voorruit en een ionisator die de luchtkwaliteit in het interieur verbetert. De reeks assistentiesystemen van de Macan is uitgebreid met filehulp, dat automatisch accelereert en afremt, maar ook deels zelf kan sturen in de file of in langzaam rijdend verkeer.

Het full-HD touchscreen op de middenconsole van de Macan is vergroot van 7 naar 11 inch. De uitstroomroosters van de airconditioning zijn opnieuw ontworpen en nu onder het scherm geplaatst. Iedere Macan is uitgerust met de Connect Plus-module voor volledige connectiviteit. Die voegt onder meer real-time verkeersinformatie aan het standaard online navigatiesysteem toe en de mogelijkheid om de Macan aan te sturen met stemcommando's. Een van de belangrijkste elementen van Connect Plus is de Here Cloud-verbinding, die met 'zwermdata' werkt. Dat betekent dat de Macan informatie over het verkeer en de toestand op de weg ontvangt van auto's die over dezelfde functionaliteit beschikken. Met de nieuwe Offroad Precision App is het mogelijk om terreinritten op te slaan en te analyseren.

De Macan krijgt ook een verbeterd chassis. Porsche monteert bredere banden op de achteras, waardoor de Macan optimaal gebruik kan maken van zijn intelligente Porsche Traction Management-vierwielaandrijving (PTM). Nieuw ontwikkelde banden beloven meer dynamiek in de bochten. Ze liggen om nieuwe 20 of 21 inch velgen.