Porsche Exclusive Manufaktur verfijnt sterkste Macan

20 oktober 2017 | Porsche presenteert met de Macan Turbo Exclusive Performance Edition een bijzondere variant van het topmodel uit de Macan reeks. Het Edition model heeft de Macan Turbo met Performance Package als basis. Zijn 3,6-liter V6 bi-turbomotor is goed voor een vermogen van 324 kW/440 pk. Het nieuwe model heeft exclusieve ex- en interieurdetails die het sportieve karakter nog eens onderstrepen. De auto wordt in de Porsche Exclusive Manufaktur in Leipzig met de hand afgebouwd.

De Macan Turbo Exclusive Performance Edition beschikt standaard over het exterieurpakket Turbo met onder meer 21-inch 911 Turbo Design wielen met in hoogglans zwart gelakte spaken, led-koplampen en donker getinte led-achterlichten. Het exclusieve karakter wordt extra benadrukt door designaccenten die uitsluitend voor dit model beschikbaar zijn. Daartoe behoren hoogglans zwart gespoten elementen uitgevoerd met een contrasterende streep in karmijnrood op de voorspoiler, de diffuser en de sideblades. De letters 'PORSCHE' op de achterzijde zijn uitgevoerd in hoogglans zwart en de modelaanduiding 'Macan turbo' in karmijnrood.

Ook in het interieur zorgen zwart en rood voor bijzondere accenten. Standaard is namelijk het interieurpakket Exclusive Performance Edition. Dat betekent dat de zwarte lederen bekleding vele granaatrode accenten en Alcantara-elementen heeft. Zo zijn de wangen van de voorstoelen uitgevoerd in granaatrood leder. Ook de stiksels van de lederen bekleding en de 'turbo'-aanduidingen op de hoofsteunen, de gordels, de ring van de Sport Chrono-stopwatch en het sleuteletui zijn granaatrood. Zelfs de aluminium keuzehendel van de PDK-transmissie heeft een rood accent. De aanduiding 'Macan Turbo Exclusive Performance Edition' is terug te vinden op de dorpellijsten en op het dashboard aan passagierszijde.

De Macan Turbo Exclusive Performance Edition is gebaseerd op de Macan Turbo met Performance Package, die beschikt over de sterkste motor van de reeks: de 3,6-liter V6 met bi-turbo. Het vermogen bedraagt 324 kW/440 pk (40 pk meer dan de reguliere Macan Turbo). Het exclusieve model sprint in 4,4 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid bedraagt 272 km/h. Dankzij het maximale koppel van 600 Nm (tussen 1.500 en 4.500 tpm) zijn ook de tussenacceleraties indrukwekkend: van 80 naar 120 km/h duurt 2,6 seconden. Tot de standaarduitrusting horen een krachtig remsysteem met gegroefde remschijven (390 mm), het sportonderstel PASM (Porsche Active Suspension Management) dat perfect op de verlaagde carrosserie (-15 mm) is afgestemd, het Sport Chrono Pakket en het sportuitlaatsysteem.

De Macan Turbo Exclusive Performance Edition is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche centra voor een consumentenadviesprijs van € 158.400.