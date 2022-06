Polestar 3 debuteert in oktober 2022

Polestar bevestigt de wereldpremière met een nieuwe video en een eerste afbeelding van het nieuwe model. De Polestar 3 is naar verwachting vanaf de dag van de onthulling te bestellen in de eerste lanceringsmarkten. De productie van de Polestar 3 begint naar verwachting in het begin van 2023 en de nieuwe elektrische SUV wordt geproduceerd in China en de Verenigde Staten.

Polestar wil de komende drie jaar elk jaar een nieuw model op de markt brengen, te beginnen met de Polestar 3, en wil tegen eind 2023 in ten minste 30 wereldwijde markten operationeel zijn. Dit ondersteunt de plannen van Polestar om de mondiale verkoop te verhogen van ongeveer 29.000 exemplaren in 2021 tot zo'n 290.000 tegen het einde van 2025.

Polestar is van plan om te noteren aan de Nasdaq via een voorgestelde bedrijfscombinatie met Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq: GGPI, GGPIW en GGPIU), die naar verwachting in de eerste helft van 2022 wordt afgerond.