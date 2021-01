Peugeot wijzigt Blue Lease tarieven

18 januari 2021 | De bijtelling voor volledig elektrische auto's stijgt dit jaar van 8% naar 12%. Peugeot slaat echter terug met de introductie van twee Blue lease versies speciaal toegerust op de zakelijke rijder.

De Peugeot e-208 is nu te koop vanaf € 30.950,-. De e-208 Blue Lease heeft een vanafprijs van € 32.150,-. Dat is ruim onder de grens van € 40.000,- waarboven het volle bijtellingspercentage van 22% geldt. Ook de e-208 GT Pack blijft met € 36.150,- ruim onder deze limiet. Genoemd zijn de fiscale prijzen exclusief kosten rijklaar maken.

De vanafprijs van de Peugeot e-2008 bedraagt € 35.900,- De zakelijke e-2008 Blue Lease is er vanaf € 36.050,- en ook de extra compleet uitgeruste e-2008 Allure Pack blijft met een vanafprijs van € 37.950,- nog ruim onder de belangrijke grens van € 40.000,-. Alleen het topmodel GT Pack zit hier met een vanafprijs van € 41.600,- net boven.

Ook de Private Lease-tarieven van de e-208 en e-2008 zijn gewijzigd. De e-208 Active is beschikbaar vanaf € 425 per maand. De e-2008 Active start op €485 per maand. Deze tarieven gelden bij 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Operational Lease via Free2Move Lease is er voor de e-208 vanaf € 398,- per maand, de e-2008 vanaf € 449,-. Deze bedragen zijn exclusief BTW en op basis van 60 maanden met 10.000 kilometer per jaar.

