Peugeot onthult eerste beeld van Polygon Concept

De concept car beschikt over een innovatieve cabine-indeling en is uitgerust met het zogenaamde Hypersquare stuursysteem, voorzien van steer-by-wire technologie. Deze concept car onderstreept de charismatische Franse ontwerpstijl van Peugeot en markeert een nieuw hoofdstuk voor het merk.

Voorafgaand aan de onthulling van de concept car nodigt Peugeot het publiek uit om Polygon City te ontdekken. Deze Fortnite-ervaring is ontwikkeld in samenwerking met Gameloft, een ontwikkelaar van computerspelletjes, en in nauwe samenwerking met het designteam van Peugeot.

Peugeot Polygon City wordt op 10 november om 10:11 uur gelanceerd het spel game Fortnite. Het eiland is vormgegeven als het Hypersquare stuurwiel, en verwijst daarmee direct naar het hart van de Peugeot Polygon Concept en het rijplezier van de toekomst. Peugeot Polygon City is een onafhankelijk ontwikkeld Fortnite-eiland en wordt niet gesponsord of beheerd door Epic Games, Inc.