Peugeot onthult Polygon Concept

Al meer dan honderd jaar gebruiken automobilisten het klassieke ronde stuurwiel. Met de Hypersquare doorbreekt Peugeot die traditie. Het stuur krijgt een compleet nieuwe vorm én functie. De Hypersquare is gekoppeld aan Steer-by-Wire-technologie: een elektronisch besturingssysteem zonder mechanische verbinding tussen stuur en wielen. Alles verloopt via elektronische signalen. Deze technologie, die zijn betrouwbaarheid al heeft bewezen in de luchtvaart, wordt vanaf 2027 toegepast in een productiemodel van Peugeot.

Het systeem gaat verder dan traditionele stuurbekrachtiging. De stuurverhouding past zich automatisch aan de snelheid aan. Bij lage snelheden, bijvoorbeeld bij inparkeren of keren, maakt de Hypersquare snelle, soepele manoeuvres mogelijk zonder dat de handen van het stuur hoeven en zonder meerdere omwentelingen. De maximale draaihoek is 170 graden naar elke kant, net iets minder dan één volledige draai. Ter vergelijking: bij een klassiek stuur gaat het vaak om drie volledige omwentelingen. Bij hogere snelheden is slechts een kleine beweging van de Hypersquare nodig om de rijrichting subtiel aan te passen. Daarnaast zorgt de Steer-by-Wire-technologie voor selectieve feedback van het wegdek. Storende trillingen worden weggefilterd, terwijl nuttige signalen - die helpen om de staat van het wegdek aan te voelen - behouden blijven.

Peugeot i-Cockpit

Een nieuwe interpretatie van de Peugeot i-Cockpit brengt belangrijke functies direct binnen handbereik via vier ronde bedieningsmodules in de hoeken, zodat de bestuurder alle bedieningselementen kan gebruiken zonder de handen van het stuur te halen. In de Peugeot Polygon Concept verandert de voorruit in een projectiescherm. Een traditioneel dashboard is overbodig geworden: alle informatie wordt geprojecteerd op de voorruit via een Micro-LED-paneel dat achter de Hypersquare is geplaatst.

Deze innovatie biedt een opvallend groot projectieoppervlak: 24 cm breed en 74 cm hoog - vergelijkbaar met een schermformaat van 31 inch. Ook de informatie op de voorruit is naar wens aan te passen door de bestuurder:

Bij stilstand: deze vernieuwende projectietechnologie verbindt het interieur met het exterieur van de auto. De Micro-LED's achter de Hypersquare zijn dan zichtbaar van buitenaf en tonen animaties die exclusief zijn voor de Polygon Concept. Met een innovatieve draaiknop - voorzien van een eigen LED-scherm - is de kleur van de binnen- en buitenverlichting te kiezen. Op dit scherm worden ook praktische gegevens getoond, zoals de tijd en buitentemperatuur.

Tijdens het rijden: elk rijprogramma (Cruise, Fun en Hyper) past de visuele sfeer binnen en buiten aan. Interieur- en exterieuranimaties zijn op elkaar afgestemd en bewegen synchroon. Omdat de informatie recht in het blikveld van de bestuurder zit, wordt afleiding voorkomen en de veiligheid vergroot.

LED-technologie

Bij de Polygon Concept vormen Micro-LED's ook het nieuwe frontdesign van Peugeot. De lichtsignatuur met drie klauwen is herwerkt tot een horizontale opstelling, die het merk-DNA krachtig uitdraagt en het zelfverzekerde voorkomen van de auto benadrukt.

Deze nieuwe lichtsignatuur is opgebouwd uit talloze Micro-LED-schermen. Wanneer de auto stilstaat, zorgen die voor animaties aan de voor- en achterzijde, met verschillende grafische patronen en kleurcombinaties. Die zijn geïnspireerd op meeslepende licht- en geluidsshows. Voor- en achterzijde bewegen synchroon, wat zorgt voor een harmonieus geheel en een nieuwe interpretatie van het drieklauwmotief - met ongekend heldere verlichting als resultaat.

Op de C-stijl bevindt zich een apart Micro-LED-scherm, pal naast de inklapbare laadkabelconnector. Dit scherm toont de laadstatus van de auto, zodat die van buitenaf te zien is. Maar de Polygon Concept is meer dan een opvallende voorzijde. Het model laat ook het toekomstige design van Peugeot zien: zuivere, geometrische lijnen en krachtige vormen, die zorgen voor een nog dynamischere, katachtige uitstraling.

Ruimte en comfort

De voorpassagiers profiteren van meer ruimte dankzij een flexibel in te delen dashboard. Elke inzittende kan het interieur afstemmen op zijn of haar eigen levensstijl en voorkeuren, met speciale houders voor persoonlijke zaken - van smartphones en koptelefoons tot petten, rugzakken en zelfs skateboards.

Het ruimtelijke gevoel in de Polygon Concept wordt versterkt door de opvallende lichtinval in het interieur. Dankzij grotere transparante oppervlakken stroomt er volop natuurlijk licht naar binnen - vergelijkbaar met een glazen overkapping. Dit effect wordt bereikt door de voorruit verder naar voren en omlaag te plaatsen en de B-stijl volledig weg te laten.

De stoelen van de Peugeot Polygon Concept combineren een 3D-geprinte schaal met één stuk gevormd schuim. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen en een strak, geometrisch design dat met traditionele stoelen met stoffen bekleding simpelweg niet mogelijk is.

Duurzaam design en efficiënte productiemethoden

De Peugeot Polygon Concept is ontwikkeld met het oog op maximaal gebruik van gerecyclede materialen in de hele auto. De lak die wordt gebruikt voor het interieur bevat bestanddelen die zijn gerecycled uit afgedankte autobanden Het volledige interieur - van vloer en dak tot deurpanelen - is bekleed met 'forged textile': een innovatief materiaal dat de inzet van Peugeot voor een circulaire economie benadrukt. Deze stof is gemaakt van gerecyclede autostoelen afkomstig uit ontmantelde Peugeot-modellen

De stoelen hebben een uniek ontwerp met een schaal van gerecycled plastic (R-PET), geproduceerd via grootschalige 3D-printtechnologie - een primeur in de auto-industrie, ontwikkeld in samenwerking met het Spaanse bedrijf Nagami.

De Polygon Concept bestaat uit aanzienlijk minder onderdelen dan een traditionele auto. Minder onderdelen betekent een lager gewicht, hogere efficiëntie en eenvoudiger (de)montage aan het einde van de levenscyclus.

De stoelen bestaan uit slechts drie hoofdcomponenten, in plaats van tientallen zoals bij een conventionele stoel: de schaal, de structuur en het schuim. Het schuim is ontwikkeld samen met het Belgische bedrijf Sixinch, specialist in schuimmeubilair. Het bestaat uit één stuk en is afgewerkt met De Polygon Concept heeft slechts twee extra grote vlinderdeuren in plaats van vier conventionele portieren. Dit verbetert de instap en maakt het ontwerp en de productie van elk onderdeel eenvoudiger, wat opnieuw het aantal onderdelen beperkt

Ook de wieldoppen - inclusief het bevestigingssysteem - zijn gemaakt van gerecycled plastic (R-PET) en worden in één geheel geproduceerd via 3D-printen

Veel onderdelen van de Polygon Concept zijn eenvoudig te vervangen. Daardoor kan de auto met de eigenaar mee veranderen en wordt langdurig gebruik gestimuleerd. Deze aanpak draagt bij aan een langere levensduur van het voertuig.

Het zitkussen van schuim kan binnen enkele minuten worden vervangen - bijvoorbeeld voor een andere kleur of een vorm die meer ondersteuning biedt

Ook het Hypersquare-stuur, de wieldoppen en de aanpasbare dashboardelementen zijn makkelijk te vervangen, afhankelijk van veranderende wensen of behoeften

Elke dag een andere auto

Dankzij de talloze configuratiemogelijkheden is de Peugeot Polygon Concept één auto met meerdere gezichten. Steeds een andere uitstraling, passend bij de stemming van de bestuurder. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is, toont Peugeot drie voorbeeldconfiguraties - en hoeveel plezier de POLYGON daarmee te bieden heeft. Deze drie configuraties zijn enkele dagen geleden voor het eerst gepresenteerd in POLYGON City, een eiland in het computerspel "Fortnite". Wie ze in detail wil ontdekken, kan ze zelf ervaren door het spel te spelen.