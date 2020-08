Peugeot viert 210-jarig jubileum

24 augustus 2020 | Peugeot bestaat in 2020 maar liefst 210 jaar. Op 26 september 1810 wordt de firma Peugeot Frères Aînés officieel opgericht met behulp van een geldbijdrage, vastgelegd in een register die vandaag nog steeds gevonden kan worden in de Terre-Blanche Archives in Doubs. De Peugeot-familie was meer dan twee eeuwen geleden betrokken bij de moderevolutie in de negentiende eeuw (met het staaldraad in de hoepelrokken) en daarna bij de mobiliteitsrevolutie met fietsen en auto's. Het is een merk dat gevormd is door creatievelingen, engineers en designers, die al meer dan twee eeuwen de normen van mobiliteit vormgeven.

Om stil te staan bij het 210-jarig jubileum van het merk met de beroemde leeuw, hebben de designers van het Peugeot Design Lab een speciaal logo ontwikkeld. Vanaf 24 augustus tot eind 2020 wordt het jubileum gevierd met diverse campagnes en evenementen. Het speciale logo zal tijdens alle evenementen te zien zijn. Peugeot organiseert de volgende evenementen:

Een internationale promotiecampagne met aanbiedingen vanaf 24 augustus.

Een redactioneel plan gewijd aan sociale kanalen in september en oktober.

Twee digitale evenementen op 24 en 26 september.

De toegang voor alle bezoekers van het Musée de l'Aventure Peugeot in Sochaux is van 1 september t/m 31 oktober vastgesteld op € 1,-.

Peugeot Lifestyle-producten speciaal voor Lion-fans, die eind september op de markt worden gebracht.

Op het jubileumlogo is de leeuw van de zijkant afgebeeld en onderstreept met een pijl. Dit beeldmerk verwijst naar het oudste nog bestaande Peugeot-logo (geregistreerd in 1858) en symboliseert de drie kwaliteiten van de Peugeot-zaagbladen die vanaf het begin van de oprichting van het merk werden geproduceerd: flexibiliteit, tandsterkte en zaagsnelheid. De pijl geeft een notie van snelheid. Het onderschrift '210 jaar' verwijst naar de geschiedenis van het merk, maar ook naar de komende 210 jaar. De zwarte en witte kleuren van het logo onderstrepen matigheid en soberheid, de mantra van Peugeot. De cirkel rond de leeuw maakt er een volwaardig logo van.

Van 24 augustus tot eind 2020 ter gelegenhed van het jubileum ook promotieaanbiedingen op het gebied van inruil en financiering van nieuwe modellen. De internationale campagneslogan heet '2.1.0. Let's Go'. Het is een knipoog naar de 210-jarige geschiedenis van Peugeot die gekenmerkt wordt door vele prestaties. De boodschap 'By your side to keep you going' is bedacht om klanten te laten zien dat het merk er is om ondersteuning te bieden op de sleutelmomenten van hun leven. Deze campagne wordt op alle kanalen uitgezonden: op tv, internet, sociale netwerken, maar ook op billboards en de radio (afhankelijk per land). Op 26 september 2020, als Peugeot exact 210 jaar bestaat, zendt Peugeot een film uit over de geschiedenis van het merk.

De wereldwijde campagne op sociale netwerken (Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn) markeert de viering van het 210-jarig bestaan van Peugeot. Voor elk platform stelt het merk een speciaal, redactioneel plan samen, maar wel met de overeenkomstige hashtag #210YEARSWITHPeugeot. De campagne loopt van 1 september tot 30 oktober.

Van 1 tot 26 september nodigt Peugeot het publiek uit om de verkiezing in 'Champions League'-stijl bij te wonen van de meest emblematische Peugeot van de afgelopen twee eeuwen. Er kan er maar één winnen: het model waarop het publiek het meeste stemt, is de ultieme Peugeot. Aan het einde van deze verkiezing ontwikkelen de designteams - onder leiding van designdirecteur Matthias Hossann - een verrassing die Peugeot in oktober presenteert. Dit wordt ongetwijfeld een juweeltje in de rijke geschiedenis van het merk.

Het hoogtepunt van het 210-jarig jublieum wordt gevormd door twee exclusieve, digitale evenementen die in september rond de jubileumdatum worden georganiseerd:

Op 24 september, een digitaal evenement special voor de pers in de ochtend en het dealernetwerk in de middag.

Op 26 september - de dag van 210 jaar Peugeot - in de vorm van een digital evenement voor sociale netwerken. Dit wordt uitgezonden op de pagina's van Peugeot op Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn.

Het publiek kan tijdens deze twee dagen uitkijken naar een aantal verrassingen!

Het Musée de l'Aventure Peugeot in Sochaux is voor het publiek in de maanden september en oktober toegankelijk voor het symbolische bedrag van € 1,-. Het Musée de l'Aventure Peugeot is een van de must-see locaties in het oosten van Frankrijk. In het museum staat de bezoeker oog in oog met diverse creaties van Peugeot van de periode 1810 tot nu.

Tot slot vindt de 2020-editie van de International Adventure Peugeot Meeting (IAPM) plaats op 2, 3 en 4 oktober in Sochaux, de plek waar het allemaal begon voor Peugeot. Dit bijzondere evenement is gereserveerd voor leden van de Aventure Peugeot en omvat 130 equippes (van de Peugeot 201 tot de Peugeot RCZ) voor een driedaagse rally van 300 kilometer door het platteland van Doubs. Kijk op iapm2020.fr voor meer informatie.

Ter ere van 210 jaar Peugeot brengt het merk ook twee speciale lifestylecollecties uit. De verkoop hiervan start eind september online via Boutique.peugeot.com. Peugeot-fans kunnen uitkijken naar T-shirts, sweatshirts, petten, rugzakken, spelden en sleutelhangers. De collectie gewijd aan de viering van 210 jaar Peugeot is voorzien van het zwarte logo op een witte achtergrond met het opschrift '210 jaar'. De collectie voorzien van het witte logo op een zwarte achtergrond met het onderschrift 'since 1810' is tijdloos en omvat culinaire objecten, waaronder een pepermolen.

Peugeot verlaagt lease e-208 en e-2008

24 augustus 2020

Peugeot maakt vanafprijs e-Expert bekend

16 juli 2020

Peugeot 308 vernieuwd voor 2020

11 juni 2020

Peugeot 508 nu als Avantage Series

5 juni 2020