Peugeot viert 20 jaar virtual reality

In 2004 ging Peugeot tijdens de ontwikkelingsfase van zijn nieuwe modellen werken met virtual reality tools. Deze waren geïnstalleerd in een moderne ruimte van 500 m2 binnen het ADN (Automotive Design Network), het designcentrum van STELLANTIS in Vélizy, bij Parijs.

Vlak na de opening van het designcentrum in 2004, werd CAVE 1 geboren. Deze virtual reality tool van Peugeot bestond uit vijf projectors met een resolutie van 1280 x 1024 pixels en vijf schermen van 2,90 x 2,32 m. Dit bevond zich in een vierkante ruimte, waarin op elke muur beelden werden geprojecteerd. Zo ontstond een 3D-omgeving waarin voertuigen of componenten op ware grootte realistisch gepresenteerd werden. CAVE 1 vormde een extra designtool. Ergonomie en fabricageprocessen waren op deze manier virtueel al in grote lijnen te bepalen voordat de bouw van een prototype begon. Projecten waren ook makkelijker te doorgronden en verschillende teams konden hun bevindingen sneller met elkaar delen. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden en doorvoeren van aanpassingen ging veel vlotter.

Naast CAVE 1 werd de Holobench toegepast; een virtual reality tafel die bestond uit twee schermen waarmee een realistisch element werd toegevoegd aan virtual reality, in de vorm van haptische feedback. Force-feedbacktechnologie bracht de designer een extra dimensie, dankzij het visualiseren van onderdelen uit het digitale model en het simuleren van de montage en demontage.

In 2015 bereikte Peugeot het volgende stadium op het gebied van virtual reality met CAVE 2. Binnen het ADN wordt deze virtual reality ruimte momenteel gebruikt door de diverse merken van Stellantis. Zes 4K-projectoren (4096 x 2160 pixels) projecteren beelden op vijf muurschermen van 4,50 m breed, 2,37 m hoog en 3,50 m diep.

Dankzij 30 computers met 70 grafische kaarten biedt CAVE 2 meer rekencapaciteit. Dankzij de hoge proceskracht zijn meer specifieke designdetails voor het exterieur en interieur te bekijken en te bepalen, zoals materiaal- en kleurcombinaties.

Virtual reality wordt sinds 2004 gebruikt bij het ontwerpen van alle nieuwe modellen van Peugeot. Het maakt snelle evaluatie en modificatie mogelijk. Verschillende elementen binnen elk project zijn virtueel te bepalen, waardoor minder fysieke prototypes nodig zijn. Dat scheelt tijd en geld. Sinds de toepassing van virtual reality hebben de verschillende merken van Stellantis meer dan 3 miljoen euro aan ontwikkelingskosten kunnen bezuinigen. Er worden in CAVE 2 niet alleen voertuigen getest, maar bijvoorbeeld ook de stands voor autoshows. Zelfs het Lion-sculptuur van Peugeot kwam op de vijf muren langs.

In 10 jaar tijd zijn met CAVE 2 meer dan 3.000 projecten beoordeeld, inclusief een van de meest recente projecten van Peugeot: het Hypersquare stuurwiel. Meerdere teams, zoals design, marketing en productie, hebben dit project bekeken en beoordeeld, en op die manier een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling.

De INCEPTION CONCEPT belichaamt de visie van Peugeot op zijn toekomstige elektrische modellen. Kenmerkend zijn het katachtige design en een revolutionair dashboard met de nieuwe generatie i-Cockpit. Het Hypersquare stuurwiel, dat de traditionele besturing vervangt door digitale, elektronische besturing, belooft een nieuwe dimensie aan rijbeleving. Peugeot laat het Franse publiek voor het eerst met de INCEPTION CONCEPT en het Hypersquare stuurwiel kennismaken op de techbeurs VivaTech, die van 22 tot 25 mei gehouden wordt in Parijs.