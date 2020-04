Peugeot versoepelt lease-voorwaarden

17 april 2020 | Peugeot maakt Private Lease aantrekkelijker voor consumenten door nu ook het gehele aanschafproces van configuratie tot contractafhandeling én bezorging van de auto veilig vanuit huis, online voltooid kan worden. Daarmee wil Peugeot ook in tijden van Corona-maatregelen zorgeloze mobiliteit bieden.

Ook in tijden van Corona-maatregelen blijft Peugeot het online dienstenaanbod ontwikkelen. Met de nieuwste online tool krijgen consumenten tijdens het configureren van een nieuwe Peugeot direct een bijbehorend Private Lease-bedrag te zien en kan meteen een aanvraag worden ingediend én afgehandeld. Dit inclusief een online kredietcheck, elektronische identificatie en e-signature. Om het Private Lease-aanbod aantrekkelijker te maken, met inachtneming van de huidige Corona-maatregelen, wordt de nieuwe Peugeot nu bovendien kosteloos bezorgd op het gewenste adres. Dat betekent dat het gehele aanschafproces, van configuratie tot contractafhandeling én levering van de auto online voltooid kan worden, zonder de deur uit te hoeven.

Tevens zijn de kosten van Private Lease Flex per direct verlaagd van € 20,- naar € 10,- per maand. Met deze optionele service, die geldig is op alle Peugeot modellen, kunnen Peugeot klanten hun Private Leaseauto onder bepaalde voorwaarden vervroegd inleveren, zonder bijkomende kosten.

Het Private Lease-aanbod van Peugeot is onlangs uitgebreid met de nieuwe generatie Peugeot 208 (vanaf € 299,- p/m) en Peugeot 2008 (vanaf 399,- p/m).

