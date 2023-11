Peugeot vernieuwt E-Traveller

De Peugeot E-TRAVELLER is het vervoermiddel voor professionele personenvervoerders (bijvoorbeeld hotels, shuttleservices en taxibedrijven) en biedt plaats aan vijf tot negen passagiers, afhankelijk van de versie. Het VIP-uitrustingsniveau omvat een lounge-configuratie met vier afzonderlijke zitplaatsen, twee-aan-twee tegenover elkaar, met een bijzonder luxueuze afwerking en uitrusting (waaronder airconditioning in drie zones en een verduisterend glazen dak).

De E-TRAVELLER is flexibel aan te passen en praktisch in gebruik, met verschuifbare en verwijderbare stoelen, opbergvakken op de tweede zitrij, geïntegreerde zonwering en meer. En hij is ook geschikt voor het ondernemen van buitenactiviteiten dankzij Advanced Grip Control met Hill Assist Descent Control voor extra grip op gladde ondergrond, zoals sneeuw, modder en zand.

Er is ook een Peugeot E-EXPERT Combi die maximaal negen zitplaatsen en gebruiksgemak biedt. Die is vooral bedoeld voor regulier vervoer van bijvoorbeeld gehandicapten, scholieren en (sport)teams.

Wat alle E-TRAVELLERS met elkaar gemeen hebben, is hun binnenruimte; de batterij van de elektrische aandrijflijn doet daar ook geen afbreuk aan, want die bevindt zich onder de vloer. Afhankelijk van de configuratie van het interieur kan de nieuwe Peugeot E-TRAVELLER tot negen personen vervoeren met een bagageruimte van 1.500 liter, of vijf personen met een bagageruimte van 3.000 liter. Met twee of drie personen bedraagt de bagageruimte zelfs maximaal 4.900 liter.

De E-TRAVELLER heeft het nieuwe familiegezicht van Peugeot, met een nieuw ontworpen grille met het Peugeot-logo in het midden, nieuwe LED-koplampen in de iconische klauwvorm en een voorbumper die verder is geoptimaliseerd voor zowel veiligheid als aerodynamica.

Het digitale instrumentenpaneel en de grote centrale touchscreen garanderen veiligheid en gebruiksgemak tijdens de dagelijkse ritten. Optioneel is een verwarmbaar stuurwiel. Er zijn nu meer en grotere opbergvakken, vooral op het dashboard en in de middenconsole. Het dashboard is voorzien van de nieuwe, handige en compacte e-Toggle-schakelaar voor de bediening van de elektrische transmissie.

Een nieuw digitaal 10-inch instrumentenpaneel is standaard in elke E-TRAVELLER. Het belooft een optimale en aanpasbare weergave van essentiële informatie, waaronder die van het navigatiesysteem en informatie met betrekking tot de energiestromen en het opladen van de batterij.

De E-TRAVELLER is voorzien van een nieuwe, efficiëntere elektromotor met een maximumvermogen van 100 kW (136 pk) en een maximumkoppel van 260 Nm. Die garandeert prestaties, vanaf het starten tot aan de topsnelheid van 130 km/u. Er zijn drie rijmodi: Eco voor een maximale actieradius, Power voor maximale prestaties onder volledige belasting en Normal.

De vernieuwde E-TRAVELLER biedt keuze uit twee batterijvarianten. De batterij met een capaciteit van 50 kWh maakt een actieradius van maximaal 224 kilometer mogelijk (WLTP gecombineerd, in afwachting van certificering), waardoor de E-TRAVELLER geschikt is voor dagelijks gebruik in en rond de stad. Voor veelzijdigheid voor alle soorten ritten biedt de batterij van 75 kWh een bereik van maximaal 350 kilometer (WLTP gecombineerd, in afwachting van certificering).

Om de actieradius te optimaliseren, voorziet Peugeot de E-TRAVELLER van een nieuw regeneratief remsysteem. Dat is op drie regeneratieniveaus in te stellen via de peddels achter het stuur. Met de standaard boordlader van 11 kW is de batterij van de E-TRAVELLER op te laden.