Peugeot verlaagt prijzen e-208 en e-2008

Met ingang van 1 mei 2025 is de Peugeot E-208 leverbaar vanaf 32.700 euro. Daarmee daalt de prijs van de basisversie, de EV 50 kWh 136 pk in de uitvoering Style, met 3.000 euro. Dat geldt ook voor de uitvoeringen Allure en GT met dezelfde aandrijflijn. De prijzen hiervan dalen tot respectievelijk 34.000 euro en 35.950 euro.

De krachtigere versies van de E-208, met een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor en 51 kWh-batterij, zijn 2.000 euro voordeliger vanaf 1 mei 2025. De uitvoering Style Avantage is dan leverbaar vanaf 33.700 euro, terwijl de rijker uitgeruste Allure Avantage voor de consumentenprijs van 35.000 in de boeken staat. De topversie in de reeks van de E-208, de GT Avantage, is er vanaf 36.950 euro.

E-2008 SUV vanaf 36.700

Bij de Peugeot E-2008 SUV zijn alle uitvoeringen voorzien van een 54 kWh-batterij in combinatie met de 115 kW (156 pk) sterke elektromotor. Die worden allemaal 2.000 euro voordeliger. Dat betekent dat de E-2008 EV 54 kWh 156 pk als Style Avantage per 1 mei leverbaar is vanaf 36.700 euro, de Allure Avantage vanaf 38.350 euro en de GT Avantage vanaf 39.950 euro. De Avantage-serie kenmerkt zich vooral door de gratis optiemogelijkheden die geboden worden.

V2L voortaan standaard

V2L (Vehicle-to-Load), een functie waarmee elektrische apparaten kunnen worden gevoed via de aandrijfbatterij van de auto, is voortaan standaard voor de Peugeot E-2008 en E-208 met 51 kWh-batterij. Met V2L kan bijvoorbeeld een elektrische fiets worden opgeladen of een elektrische barbecue worden aangesloten. Een bidirectionele adapter is als accessoire verkrijgbaar bij de Peugeot-dealer, waarmee externe apparaten met een vermogen tot 3,5 kW en 16A zijn aan te sluiten, bedoeld voor als op locatie geen stopcontact beschikbaar is.