Peugeot verlaagt lease e-208 en e-2008

24 augustus 2020 | Peugeot verlaagt de private leasetarieven van de gelimiteerde Première-uitvoeringen van de elektrische Peugeot e-208 en e-2008 SUV. Daarmee zijn deze modellen bereikbaarder voor particulieren die zorgeloos willen genieten van alle voordelen van elektrisch rijden, zonder grote investering te hoeven doen. De Première-uitvoeringen zijn extra rijk uitgeruste versies met een speciale prijsstelling om te vieren dat de nieuwe Peugeot 208 en 2008 SUV ook leverbaar zijn met elektrische aandrijving.

De Première-uitvoeringen van de Peugeot e-208 en e-2008 SUV zijn speciale introductieversies met een extra rijke uitrusting. Zo is de Peugeot e-208 Allure Première standaard uitgerust met de i-Cockpit met 3D digitaal instrumentenpaneel, Peugeot Connect 3D Navigatie met 10 inch touchscreen, climate control, parkeerhulp, draadloze telefoonlader en meer. De Peugeot e-2008 SUV Allure Première voegt hier onder andere het Advanced Active Safety Brake-systeem aan toe.

De Peugeot e-208 en e-2008 SUV zijn er ook als GT Première met de sportieve uitstraling van de GT-uitvoering. Bovenop de uitrusting van de Allure Première is voorzien in LED-koplampen met grootlichtassistent, sportstoelen met Alcantara/kunstlederen bekleding, 17- of 18-inch lichtmetalen wielen, Adaptieve cruise control met Stop&Go-functie en Lane Positioning Assist.

De private leasetarieven beginnen nu bij € 435,- per maand voor de e-208 Allure Première en bij € 469,* voor de GT Première. Bij de e-2008 SUV starten de tarieven bij € 509,- voor de Allure Première en bij € 549,- voor de GT Première. Private lease wordt zelfs aantrekkelijker dankzij de overheidssubsidie van € 4.000,- voor particulieren, die niet is meegenomen in de genoemde tarieven. De maandelijkse kosten worden hiermee tot € 83,- lager (indien beschikbaar, want momenteel overtekend). De subsidie van € 4.000,- voor particulieren geldt ook bij koop. In dat geval ontvangen kopers óók nog eens € 2.000,- extra Peugeotpremie bovenop de overheidssubsidie. De genoemde tarieven zijn op basis van 60 maanden en 10.000 km per maand, exclusief subsidie.

De Peugeot e-208 en e-2008 SUV hebben een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en een 50 kWh-batterij. De actieradius is vastgesteld op respectievelijk 340 en 320 km (WLTP). In beide gevallen is de batterij geschikt voor snelladen tot 100 kW, waarmee de batterij in 30 minuten tot 80% kan worden opgeladen. De Première-uitvoeringen hebben een 7,4 kW (1-fase) on-board charger voor laden met wisselstroom (AC). Alle overige uitvoeringen hebben standaard een 11 kW (3-fase) on-board lader.

